Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó

Témáink:

DIKTÁTUM - Szijjártó Péter egyértelmű választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

SZÍNTÉVESZTŐ - Karácsony Ukrajnát élteti, miközben Zelenszkij Magyarországot fenyegeti

ÁLHÍRGYÁROS - Egyre nagyobbakat hazudik a Tisza Párt turnézó elnöke

Vendégeink:

Dézsy Zoltán, aki vélelmezi, hogy kamunak fog bizonyulni a DK bejelentése arról, hogy jövőre mind a 106 körzetben lesz jelöltjük.

Bálint Boton, aki úgy véli, hogy aki az Északi-Áramlat felrobbantását megrendelte, az megengedheti magának azt is, hogy ugyanezt megtegye a Barátság vezeték esetében.

és ifjabb Lomnici Zoltán, akinek régóta gyanús adat, hogy a közösségi médiában Magyar Péterre többen lennének kíváncsiak, mint az amerikai kosárlabdázó szupersztárra, LeBron Jamesre.