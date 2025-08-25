Keresés

Vezércikk

Vezércikk - Árad a Demokratikus Koalíció is + videó

2025. augusztus 25., hétfő 21:45 | Hír TV

Gyurcsányné rámozdult a ledarált Momentumra és szeretné egyben lenyelni a szavazóit! Minden körzetben saját embereket indítanak. Vagy nem.

Témáink:

DIKTÁTUM - Szijjártó Péter egyértelmű választ küldött a fenyegetőző ukránoknak

SZÍNTÉVESZTŐ - Karácsony Ukrajnát élteti, miközben Zelenszkij Magyarországot fenyegeti

ÁLHÍRGYÁROS - Egyre nagyobbakat hazudik a Tisza Párt turnézó elnöke

Vendégeink:

Dézsy Zoltán, aki vélelmezi, hogy kamunak fog bizonyulni a DK bejelentése arról, hogy jövőre mind a 106 körzetben lesz jelöltjük.

Bálint Boton, aki úgy véli, hogy aki az Északi-Áramlat felrobbantását megrendelte, az megengedheti magának azt is, hogy ugyanezt megtegye a Barátság vezeték esetében.

és ifjabb Lomnici Zoltán, akinek régóta gyanús adat, hogy a közösségi médiában Magyar Péterre többen lennének kíváncsiak, mint az amerikai kosárlabdázó szupersztárra, LeBron Jamesre.

