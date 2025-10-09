Keresés

Vezércikk

Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó

2025. október 09., csütörtök 22:00 | HírTV
vélemény elemzés Vezércikk Tisza Párt

Újabb komoly bizonyítékok vannak Magyar Péterék ukrán adatszivárgási botrányában. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.

  • Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó

Továbbá a tartalomból tartalomból: 

  • ÚJABB TRÜKK - Készpénzben gyűjtik az adományokat a Tisza-szigetek
  • BÉKEELNÖK - Megvan a megállapodás: kiszabadulhatnak a Hamász által elrabolt túszok
  • MENTIK EGYMÁST - Újra beindult a brüsszeli mosoda, ma Ursula von der Leyent mosták tisztára

Vendégeink: 

  • Petri Bernadett, aki arra emlékeztet, hogy ahol a jog a politika eszközévé válik olyan módon mint az EP-ben, ott már nem demokráciáról beszélünk, hanem diktatúráról
  • Kovács András, aki szerint az EP döntése olyan, mintha egy ittasan gyorshajtónak végül a rendőrség fizetne, és még meg is dicsérné
  • Fricz Tamás, aki szerint lassan-lassan kiderül hogy az EP-nek semmi jogalapja nincs arra, hogy másokat kioktasson, Ilaria Salis bevédésénél egyszerűen nincs lejjebb

Műsorvezető: Szalai Szilárd.

Teljes adás: 

