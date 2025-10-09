Vezércikk – Apad a Tisza, szivárog az adat és előkerültek a már jól ismert dollárgyűjtő ládikák + videó

Továbbá a tartalomból tartalomból:
- ÚJABB TRÜKK - Készpénzben gyűjtik az adományokat a Tisza-szigetek
- BÉKEELNÖK - Megvan a megállapodás: kiszabadulhatnak a Hamász által elrabolt túszok
- MENTIK EGYMÁST - Újra beindult a brüsszeli mosoda, ma Ursula von der Leyent mosták tisztára
Vendégeink:
- Petri Bernadett, aki arra emlékeztet, hogy ahol a jog a politika eszközévé válik olyan módon mint az EP-ben, ott már nem demokráciáról beszélünk, hanem diktatúráról
- Kovács András, aki szerint az EP döntése olyan, mintha egy ittasan gyorshajtónak végül a rendőrség fizetne, és még meg is dicsérné
- Fricz Tamás, aki szerint lassan-lassan kiderül hogy az EP-nek semmi jogalapja nincs arra, hogy másokat kioktasson, Ilaria Salis bevédésénél egyszerűen nincs lejjebb
Műsorvezető: Szalai Szilárd.
Teljes adás: