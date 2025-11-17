Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó

Üzletemberből lett aktivista a Tisza Pártnál a műtrágyagyáros fia

Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó

Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó

Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó

Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó

Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben

Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést

Idén is folytatódik a tűzifaprogram. A szociális tűzifa mintegy 90%-át állami erdőgazdálkodások szállítják le az önkormányzatoknak.

Kézsérülése után megkezdte az edzéseket, és véleménye szerint a jövő évi szezonrajtra készen áll majd Gulyás Michelle olimpiai bajnok öttusázó.

