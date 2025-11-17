Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó

A tartalomból:
- BEJELENTÉS - A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napjuk volt
- KONSZENZUS - A magyarok 80 százaléka nemet mond a sorkatonaságra
- SZERETETORSZÁG? - A kormány kiirtására buzdítottak Magyar Péter hívei
- ELLEHETETLENÍTÉS - Magyarország újabb megbüntetéséről fantáziál Magyar Péter tanácsadója
Vendégeink:
- Máthé Zsuzsa, aki azt emeli ki, hogy tudva azt, hogy az Európai Unió milyen szinten lehetetleníti el a magyar gazdaságot, az a csomag, amit a kormány a KKV-knak ad, hatalmas segítséget jelent.
- Szűcs Gábor, aki fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a magyar gazdaság működőképessége a magyarok felelőssége, de az vitathatatlan, hogy az amerikai védőpajzs ad egy magabiztosságot a kormánynak.
- ifj. Lomnici Zoltán, aki azt hangsúlyozza, hogy kaptunk egy védőpajzsot, amiért ha cserébe nem történik beavatkozás a szuverenitásunkba, ennél jobb segítséget nem kaphattunk volna
Teljes adás: