Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 17. Hétfő Hortenzia, Gergő napja
Jelenleg a TV-ben:

Lelátó

Következik:

Monitor 23:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó

2025. november 17., hétfő 21:54 | HírTV

Egyre szélsőségesebben dühöng az erőszak a Tisza Párt rendezvényein. Legutóbb a hétvégi győri gyűlésen támadtak többen is a Hír óTV munkatársaira. Gyakorlatilag vérbosszúra szomjaznak Magyar Péter és hívei. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.

  • Vezércikk – Amíg Magyar Péter békéről beszél, addig hívei újságírókra rontanak rá és a kormánytagok kiirtására buzdítanak + videó

A tartalomból: 

  • BEJELENTÉS - A magyar kisvállalkozóknak ma garantáltan jó napjuk volt
  • KONSZENZUS - A magyarok 80 százaléka nemet mond a sorkatonaságra
  • SZERETETORSZÁG? - A kormány kiirtására buzdítottak Magyar Péter hívei
  • ELLEHETETLENÍTÉS - Magyarország újabb megbüntetéséről fantáziál Magyar Péter tanácsadója

Vendégeink: 

  • Máthé Zsuzsa, aki azt emeli ki, hogy tudva azt, hogy az Európai Unió milyen szinten lehetetleníti el a magyar gazdaságot, az a csomag, amit a kormány a KKV-knak ad, hatalmas segítséget jelent.
  • Szűcs Gábor, aki fontosnak tartja hangsúlyozni, hogy a magyar gazdaság működőképessége a magyarok felelőssége, de az vitathatatlan, hogy az amerikai védőpajzs ad egy magabiztosságot a kormánynak.
  • ifj. Lomnici Zoltán, aki azt hangsúlyozza, hogy kaptunk egy védőpajzsot, amiért ha cserébe nem történik beavatkozás a szuverenitásunkba, ennél jobb segítséget nem kaphattunk volna

 Teljes adás: 

 
 
 

További híreink

Jön az év leglátványosabb szuperholdja, mutatjuk, mikor kémlelje az eget

Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó

Rettegnek, hogy elveszítik Szoboszlait, döntöttek a fizetéséről

3I/ATLAS: aggasztó hírek érkeztek a titokzatos csillagközi objektumról

2 csillagjegy élete még Újév előtt fordulóponthoz érkezik

Feljelentették a Győrben balhézó tiszás szimpatizánsokat

Matteo Salvini: Nem szeretném, ha olasz pénzből az ukrán korrupciót táplálnánk + videó

Amíg nem lesz még több minőségi játékosunk, a világbajnokság álom marad

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

További híreink

Exkluzív: A 106 láthatatlan jelölt – Itt a Tisza Párt teljes listája?

Búcsú a vb-től – Szoboszlai Dominik ígérete a szurkolóknak

Újabb botrány fenyeget Brüsszelben

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Így látták az írek a tegnapi 2:3-as győzelmüket hozó mérkőzést
2
Az amerikai haditengerészet legbrutálisabb fegyverét vetik be a Déli Lándzsa hadműveletben
3
Búcsú a vb-től – Szoboszlai Dominik ígérete a szurkolóknak
4
Orbán Viktor és Nagy Elek a kis- és középvállalkozók számára új adócsökkentést jelentett be + videó
5
Ursula von der Leyen pénzt kért az uniós tagállamoktól, nem másra, mint Ukrajna finanszírozására – itt a csattanós magyar válasz + videó
6
Húzz anyádba, g…ci! – A Tisza-projekt lelepleződött: ez nem új kultúra, hanem a bosszúszomjas kútmérgezés + videó
7
Megrendült az Ukrajnába vetett bizalma az uniós tagállamoknak + videó
8
100 éves német gyár zárhat be – a dolgozók tüntetéssorozatba fogtak
9
Megszólalt Porosenko az Ukrajnát megrengető korrupciós botrányról
10
Üzletemberből lett aktivista a Tisza Pártnál a műtrágyagyáros fia

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!