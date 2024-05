Vezércikk - Áldozati pózt vett fel a főpolgármester + videó

Ha szükséges, akkor jogi úton kell véget vetni a politikai gyűlöletnek, hiszen Robert Fico lelövése óta nem csak a magyar, de több nyugat-európai kormányfő is sorra kapja az életveszélyes fenyegetéseket. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.

Vezércikk: A Fico-merénylet veszélyes folyamatok kezdete lehet Európában + videó

Aki most nem azon dolgozik, hogy nyugtassa a kedélyeket, az maga is bűnrészes lesz minden további erőszakos cselekményben. Békés Mártont, Pindroch Tamást és Rákay Philipet arról is faggattuk, vajon hogyan lehet megelőzni a további politikai erőszakot Közép-Európában a szlovák miniszterelnök elleni merénylet után.