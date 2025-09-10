Vezércikk - A Tisza párt új alelnöke követendő példának tartja a Bokros-csomagot + videó

„Ennek az állatnak halál jár” – Donald Trump nem fogta vissza magát az Amerikát megrázó gyilkossággal kapcsolatban

Rendkívüli fejlemények: a hírek szerint orosz drónok a NATO légterében - Zelenszkij a Nyugat határozott válaszát sürgeti

Izgalmas és feszültséggel teli világba kalauzolnak a közlekedési helyszínelők, akik balesetek nyomaitól az igazság feltárásáig dolgoznak a magyar utakon. Hogyan oldják meg a legbonyolultabb eseteket, és milyen titkok rejtőznek a roncsok mögött?

Hűséges társak és éles érzékű segítők a szolgálati kutyák a magyar rendőrség és mentőszolgálatok elengedhetetlen tagjai. Hogyan képezik őket, és milyen elképesztő bravúrokat hajtanak végre a bűnüldözésben vagy az életmentésben?

A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.

A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

