Vezércikk - A Tisza párt új alelnöke követendő példának tartja a Bokros-csomagot + videó

Témáink:
- ÚJABB HANGFELVÉTEL - Lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé
- MEGSZORÍTÁS - Magyar Péter új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot
- ÉVÉRTÉKELŐ - Ursula von der Leyen szerint Európa harcban áll
Vendégeink:
- KOVÁCS ANDRÁS aki arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza nem tudná megvalósítani azt, amit Tuskék Lengyelországban, ugyanis Magyar Péteréknek nincs egyetlen szövetségese sem
- DEÁK DÁNIEL aki arra emlékeztet, hogy Magyar Péter is folyamatosan pozitív példaként hivatkozik Tuskra, a baj ezzel csak az, hogy a lengyelek sem kérnek már Tuskból és a kormányából
- L. SIMON LÁSZLÓ, aki látható, hogy egyre többen próbálnak beavatkozni a magyar politikába, és befolyásolni a választás eredményét és tisztaságát