Vezércikk

Vezércikk - A Tisza párt új alelnöke követendő példának tartja a Bokros-csomagot + videó

2025. szeptember 10., szerda 21:45 | Hír TV

Mennyire áll készen arra, hogy emelik a jövedelemadót, a rezsi három és félszeresére nő, az üzemanyag ezer forintba kerül, országos tüntetések és sztrájkok törnek ki, és a politikai válság akár erőszakossá is válhat?

  • Vezércikk - A Tisza párt új alelnöke követendő példának tartja a Bokros-csomagot + videó

Témáink:

  • ÚJABB HANGFELVÉTEL - Lengyel recept alapján jöhet a felforgatás és a balhé
  • MEGSZORÍTÁS - Magyar Péter új alelnöke szerint a Bokros-csomag megmentette Magyarországot
  • ÉVÉRTÉKELŐ - Ursula von der Leyen szerint Európa harcban áll

Vendégeink: 

  • KOVÁCS ANDRÁS aki arra hívja fel a figyelmet, hogy a Tisza nem tudná megvalósítani azt, amit Tuskék Lengyelországban, ugyanis Magyar Péteréknek nincs egyetlen szövetségese sem
  • DEÁK DÁNIEL aki arra emlékeztet, hogy Magyar Péter is folyamatosan pozitív példaként hivatkozik Tuskra, a baj ezzel csak az, hogy a lengyelek sem kérnek már Tuskból és a kormányából
  • L. SIMON LÁSZLÓ, aki látható, hogy egyre többen próbálnak beavatkozni a magyar politikába, és befolyásolni a választás eredményét és tisztaságát

 

 Hűséges társak és éles érzékű segítők a szolgálati kutyák a magyar rendőrség és mentőszolgálatok elengedhetetlen tagjai. Hogyan képezik őket, és milyen elképesztő bravúrokat hajtanak végre a bűnüldözésben vagy az életmentésben?

