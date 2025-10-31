Keresés

Vezércikk

Vezércikk: A nagy „Kulja-pánik” – Ki meri vállalni a következő leégést Takács Péterrel szemben?+ videó

2025. október 31., péntek 21:45 | Hír TV

Emlékeznek még arra a kínos csendre, ami Kulja András legendás leszereplése után maradt a baloldalon? Nos, úgy tűnik, Takács Péter államtitkár most újra feltöltené a kínos csend-készleteket. Élő vitára hívta a Tisza Párt következő egészségügyi „szakértőjét”. A kérdés ma este a Vezércikkben: a Tisza Pártnál van még valaki, aki meri vállalni a biztos kudarcot, vagy a "Kulja-trauma" miatt már csak az üres szék marad?

Vendégeink: 

Ferencz Orsolya, aki szerint lehetetlen reagálni a Tisza Párt szakpolitikai elképzeléseire, amelyről ők maguk is azt mondják, hogy azért börtönbe zárnák őket.

Borbély Beáta, aki egyáltalán nem csodálkozik azon, hogy Demszky Gábor tanácsokat adna Karácsony Gergely.

és Filep Dávid, aki szerint szerencse, hogy a magyar választási rendszer nem engedi meg, hogy Magyar Péter induljon mind a 106 egyéni választókörzetben.

 

Témáink: 

WASHINGTON ELŐTT - Csak a békére törekvés a járható út

Ki JÁR JÓL? - Két közgazdasági világkép küzdelme zajlik Magyarországon

VAN ELLENFÉL? - Takács Péter élő vitára hívta a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltjét

 

