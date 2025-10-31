Vezércikk: A nagy „Kulja-pánik” – Ki meri vállalni a következő leégést Takács Péterrel szemben?+ videó

Megosztás itt:

Vendégeink:

Ferencz Orsolya, aki szerint lehetetlen reagálni a Tisza Párt szakpolitikai elképzeléseire, amelyről ők maguk is azt mondják, hogy azért börtönbe zárnák őket.

Borbély Beáta, aki egyáltalán nem csodálkozik azon, hogy Demszky Gábor tanácsokat adna Karácsony Gergely.

és Filep Dávid, aki szerint szerencse, hogy a magyar választási rendszer nem engedi meg, hogy Magyar Péter induljon mind a 106 egyéni választókörzetben.

Témáink:

WASHINGTON ELŐTT - Csak a békére törekvés a járható út

Ki JÁR JÓL? - Két közgazdasági világkép küzdelme zajlik Magyarországon

VAN ELLENFÉL? - Takács Péter élő vitára hívta a Tisza Párt egészségügyi miniszterjelöltjét