Vezércikk: A gyermekvállalás helyett inkább a migrációt támogatná Németország

Vezércikk: A Karácsony-féle 99 Mozgalom egy fedőszerv volt

Egykori szövetségesei estek neki Márki-Zay Péternek a guruló dollárok miatt. A DK szerint Karácsony Gergely is felelős. A főpolgármester 99 Mozgalma is érintett a dollárbaloldal ügyben, hiába tagadja. A témáról a Vezércikk vendégei is elmondták véleményöóüket.