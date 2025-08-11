Keresés

Vezércikk

Vezércikk - A Digitális Polgári Körök országos találkozója szeptember 20-án lesz + videó

2025. augusztus 11., hétfő 21:50 | Hír TV

Történelmi hét előtt állunk: Közeledik a háború vége, máris száguld a forint, roham indult a 3 százalékos lakáshitel iránt, a Fidesz berúgta a kampányt, nem is akárhogy a digitális polgári körökkel.

  • Vezércikk - A Digitális Polgári Körök országos találkozója szeptember 20-án lesz + videó

Ismét a Hír TV ellen uszított Magyar Péter országjárásának egyik állomásán. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy választási győzelemének érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornánkat. De nem ez volt az első eset, hogy a pártelnök a HÍR TV ellen beszélt: Magyar Péter előszeretettel és lépten-nyomon sértegeti és alázza a riportereinket is. Vagy éppen fenyegeti. Az is előfordult, hogy kolléganőnk családját kezdte támadni korábban pedig a Dunába szerette volna lökni a televízió munkatársait. Baja van az egyetlen vállaltan konzervatív csatornával.

Témáink: 

  • ORSZÁGOS GYŰLÉS - Szeptemberben lesz a digitális polgári körök első nagy országos találkozója
  •  EGYEZTETÉS - Friedrich Merz szeretné, ha az alaszkai tárgyaláson Zelenszkij is ott lenne
  • SZEMBESÍTÉS - Takács Péter egészségügyi államtitkár cáfolta Magyar Péter hazugságait

Vendégeink: 

  • Szabó László, aki úgy látja Magyar Péter minden vádjára lehet választ adni és Takács Péter egy ösztönösen jól kommunikáló politikus,
  •  Both Hunor, aki úgy véli reagálni kell a vádaskodásokra, mert a magyar kormánynak van mire büszkének lennie,
  •  és Ómolnár Miklós, aki szerint a digitalizáció egy kicsit cirkusszá tesz mindent és meg kell mutatni, milyen az adjon isten.

 

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Kapcsolódó tartalmak

