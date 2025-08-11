Vezércikk - A Digitális Polgári Körök országos találkozója szeptember 20-án lesz + videó

Ismét a Hír TV ellen uszított Magyar Péter országjárásának egyik állomásán. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy választási győzelemének érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornánkat. De nem ez volt az első eset, hogy a pártelnök a HÍR TV ellen beszélt: Magyar Péter előszeretettel és lépten-nyomon sértegeti és alázza a riportereinket is. Vagy éppen fenyegeti. Az is előfordult, hogy kolléganőnk családját kezdte támadni korábban pedig a Dunába szerette volna lökni a televízió munkatársait. Baja van az egyetlen vállaltan konzervatív csatornával.
Témáink:
- ORSZÁGOS GYŰLÉS - Szeptemberben lesz a digitális polgári körök első nagy országos találkozója
- EGYEZTETÉS - Friedrich Merz szeretné, ha az alaszkai tárgyaláson Zelenszkij is ott lenne
- SZEMBESÍTÉS - Takács Péter egészségügyi államtitkár cáfolta Magyar Péter hazugságait
Vendégeink:
- Szabó László, aki úgy látja Magyar Péter minden vádjára lehet választ adni és Takács Péter egy ösztönösen jól kommunikáló politikus,
- Both Hunor, aki úgy véli reagálni kell a vádaskodásokra, mert a magyar kormánynak van mire büszkének lennie,
- és Ómolnár Miklós, aki szerint a digitalizáció egy kicsit cirkusszá tesz mindent és meg kell mutatni, milyen az adjon isten.