Vezércikk - A Digitális Polgári Körök országos találkozója szeptember 20-án lesz + videó

Ismét a Hír TV ellen uszított Magyar Péter országjárásának egyik állomásán. A Tisza Párt elnöke arra biztatta a fiatalokat, hogy választási győzelemének érdekében tüntessék el a programkínálatból a csatornánkat. De nem ez volt az első eset, hogy a pártelnök a HÍR TV ellen beszélt: Magyar Péter előszeretettel és lépten-nyomon sértegeti és alázza a riportereinket is. Vagy éppen fenyegeti. Az is előfordult, hogy kolléganőnk családját kezdte támadni korábban pedig a Dunába szerette volna lökni a televízió munkatársait. Baja van az egyetlen vállaltan konzervatív csatornával.

Témáink:

ORSZÁGOS GYŰLÉS - Szeptemberben lesz a digitális polgári körök első nagy országos találkozója

EGYEZTETÉS - Friedrich Merz szeretné, ha az alaszkai tárgyaláson Zelenszkij is ott lenne

SZEMBESÍTÉS - Takács Péter egészségügyi államtitkár cáfolta Magyar Péter hazugságait

