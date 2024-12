Vezércikk - A CIA-nak nem tetsző eredmény született Romániában + videó

Karácsony Gergely büszke a jelenlegi drogstratégiára, sőt egyenesen kiválónak nevezte azt. Szentkirályi Alexandra ezzel szemben arról beszélt , hogy a drogstratégiában olyan hajmeresztő dolgok szerepelnek, amikről nem lehet ép ésszel azt gondolni, hogy az rendben van. Utóbbi véleménnyel értettek egyet a Vezércikk vendégei is.

Vezércikk – Mindennapi viselkedésével is a baloldal erőszakos hagyományait követi Magyar Péter + videó

Mindennapi viselkedésével is a baloldal erőszakos hagyományait követi Magyar Péter. A pécsi gyermekotthonnál sem volt ez másként, ahol a Tisza Párt elnöke Menczer Tamással a FIDESZ kommunikációs igazgatójával és Fülöp Attila szakállamtitkárral csapot össze, szóban és tettleg is. A témáról a Vezércikk vendégei is elmondták a véleményüket.