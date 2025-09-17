Keresés

Vezércikk

Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

2025. szeptember 17., szerda 22:00 | HírTV
vélemény elemzés megcsalás Dobrev Klára Gyurcsány Ferenc Vezércikk

Sose gondoltuk, hogy az őszödi beszédet elmondó Gyurcsány Ferenc otthon a családban ne kamuzott volna. Vagy hogy mintaférj lett volna. De az mégis meglepő volt, hogy pont a Direkt36 portál riportnak álcázva közéleti trash-tartalmat gyártson a családi szennyesből. A szó, amit keresnek: karaktergyilkosság. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak. 

  • Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

A tartalomból: 

  • ÉVFORDULÓ – Aktuális párhuzamosságokra mutat rá az őszödi beszéd
  • HŰTLENSÉG – Teljessé vált Gyurcsányék bukása
  • FEGYVERBOTRÁNY - Újabb feljelentést tettek Ruszin-Szendi Romulusz ügyében
  • LEPLEZETLENÜL – A baloldal szükségesnek és igazolhatónak tartja a politikai erőszakot

Vendégeink: 

  • Lajkó Fanni, aki úgy látja, hogy a kormányellenes média feladata most az, hogy a DK szavazóit átnyomja a Tisza Párt táborába.
  • Dézsy Zoltán, aki szerint épp azok követtek el gondolkodás nélküli karakter gyilkosságot Gyurcsány Ferenccel szemben, akik korábban pajzsra emelték.
  • Gajdics Ottó, akit végtelenül elszomorít az, hogy a politikai közbeszéd szintjét alig másfél év alatt öv alá juttatták.

Műsorvezető: Velkovics Vilmos

Teljes adás: 

 

