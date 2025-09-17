Vezércikk – A baloldali sajtó kiteregette a Gyurcsány-Dobrev családi szennyest + videó

A tartalomból:
- ÉVFORDULÓ – Aktuális párhuzamosságokra mutat rá az őszödi beszéd
- HŰTLENSÉG – Teljessé vált Gyurcsányék bukása
- FEGYVERBOTRÁNY - Újabb feljelentést tettek Ruszin-Szendi Romulusz ügyében
- LEPLEZETLENÜL – A baloldal szükségesnek és igazolhatónak tartja a politikai erőszakot
Vendégeink:
- Lajkó Fanni, aki úgy látja, hogy a kormányellenes média feladata most az, hogy a DK szavazóit átnyomja a Tisza Párt táborába.
- Dézsy Zoltán, aki szerint épp azok követtek el gondolkodás nélküli karakter gyilkosságot Gyurcsány Ferenccel szemben, akik korábban pajzsra emelték.
- Gajdics Ottó, akit végtelenül elszomorít az, hogy a politikai közbeszéd szintjét alig másfél év alatt öv alá juttatták.
Műsorvezető: Velkovics Vilmos
Teljes adás: