Vezércikk

Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó

2025. november 08., szombat 22:00 | Hír TV

A héten Washingtonban történelmet írtak. A magyar–amerikai kapcsolatok új alapokra kerültek, amelyeket nem az ideológiai zsarolás, hanem a kölcsönös tisztelet és a „bajtársi viszony” jellemez. Ma este azt elemezzük, hogyan vált a magyar modell a globális színtéren megkerülhetetlen tényezővé.

  • Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Hankó Balázs máris megdöbbenést keltett egy washingtoni tárgyaláson

Bangó Margit dühe határtalan: „Tettéért vállalnia kell a következményeket!”

Kazah királynőt koronáztak meg Rijádban, Djokovics nem adott ingyenajándékot az olaszoknak

Így reagált Vilmos herceg a családi botrányra

Hátrasorolták a Ferencvárost, Robbie Keane csapatára nagy balszerencse várhat + videó

A tisztelet csúcsa: Lázár János arról, hogyan kérte ki Trump Orbán Viktor tanácsát + videó

Vérbeli rangadó volt: nyolc gól a Paks–Kisvárda mérkőzésen, a végén egy piros lap

Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó

A rezsicsökkentés megmentése és a globális elismerés – Fekete Rajmund a csúcsról + videó

Egy kulisszák mögötti videót osztott meg Orbán Viktor + videó

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
A tisztelet csúcsa: Lázár János arról, hogyan kérte ki Trump Orbán Viktor tanácsát + videó
2
Orbán–Trump csúcs: teljes szankciómentesség Magyarországnak – történelmi találkozó részletei + videó
3
Bűncselekmény történt – Interaktív térkép készült a Tisza Párt kiszivárgott adataiból + videó
4
Rendívüli Kormányinfó – A levegőből jelentette be Orbán Viktor a történelmi Trump-alku részleteit + videó
5
Nógrádi György: „Orbán Viktor győztesként tért haza Washingtonból” + videó
6
Egy kulisszák mögötti videót osztott meg Orbán Viktor + videó
7
A rezsicsökkentés megmentve: Magyarország teljes és állandó szankciómentességet harcolt ki + videó
8
A történelmi nap vágatlanul: nézze meg az Orbán–Trump találkozót és a bejelentéseket! + videó
9
„Orbán győzelmet aratott” – Amikor a Politico és a Bloomberg is kénytelen elismerni a magyar sikert
10
Elismeréssel cikkeznek az olasz lapok a Trump – Orbán csúcsól + videó

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

