Új alapokon az amerikai–magyar kapcsolatok: a józan ész diadala Brüsszel felett + videó
2025. november 08., szombat 22:00
| Hír TV
A héten Washingtonban történelmet írtak. A magyar–amerikai kapcsolatok új alapokra kerültek, amelyeket nem az ideológiai zsarolás, hanem a kölcsönös tisztelet és a „bajtársi viszony” jellemez. Ma este azt elemezzük, hogyan vált a magyar modell a globális színtéren megkerülhetetlen tényezővé.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A történelmi jelentőségű Orbán-Trump találkozót elemezte ki a HírTV stúdiójában Rákay Philip kommunikációs- és médiaszakember, ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász és Szabó László kommunikációs szakember, producer.