Üdítő őszinteség a Tisza Pártnál? Magyar Péter szerint a jelöltjei csak kólásdobozok

Témáink:
- MUNKÁRA FEL, EURÓPA! - Amíg Brüsszel tétlen volt, Trump elhozta a békét
- KÓLÁSDOBOZOK - Káosz van a Tiszánál, az előválasztás is elmaradhat
- AGRESSZIÓ - Nyomozás indulhat Aranyosi Péter ellen
Vendégeink:
- Lajkó Fanni, aki szerint az EU azért ilyen erőtlen, mert sokkal inkább szövegíró szakkörként vagy civil szervezetként működik, mint felelős vezetőként
- L. Simon László, aki szerint Trump hatékonysága egyértelmű, és jó lenne Ukrajnában is mihamarabb eljutni egy tűzszünetig, a baj az, hogy az EU vezetői nem érdekeltek ebben
- és Gajdics Ottó, aki arra emlékeztet, hogy még be sem iktatták Trumpot, amikor Orbán Viktor már figyelmeztette az EU vezetőit, hogy ha nem változtatnak, akkor ki fognak maradni a tárgyalásokból