Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 11. 18. Kedd Jenő napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Monitor 23:35

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó

2025. november 18., kedd 21:45 | Hír TV

Ismerik a Hobo Blues Band klasszikus sorait? "Ott volt a postás, a vasutas, a villanyszerelő..." Nos, úgy tűnik, Magyar Péter nem politikai stratégiát, hanem dalszöveget elemzett, amikor összeállította a Tisza Párt "világverő" jelöltlistáját. A sokadik, kínos csúszás után végül kiizzadt névsor a "szakértői kormányzás" ígérete helyett egy szedett-vedett casting-show képét mutatja, ahol a gyanútlan civilek közé elrejtették a régi baloldal jól bevált kádereinek leszármazottait.

  • Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó

Témáink:

  • FELSZÁLLT A FÜST! - Elárasztotta a baloldal Magyar Péter jelöltjeinek listáját
  • AKCIÓ! - Lerántják a leplet a dollármédia működéséről
  • VODKAMÁMOR – Az Unió újabb pénzt kér a korrupciós botrányban úszó Ukrajnának

Vendégeink:

  • Gajdics Ottó, aki nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen a Tisza Párt jelöltállítási bohózatán.
  • Néző László, aki úgy véli, hogy a listára került tiszások egy borzasztó párt, borzasztó programjának, borzasztó jelöltjei.
  • és Boros Bánk Levente, aki szerint egy csomó választókörzetben nem alulról jövő, hanem felülről ejtőernyőztetett jelöltekre szavazhatnak a Tisza párti szimpatizánsok.

 

További híreink

Kvíz a nagymama házából – Ön ismeri még ezeket a régi tárgyakat?

Egy műsor, ahol valóban az Önök véleménye számít + videó

Tértisztítás – Szabadítsd meg otthonod negatív energiáitól: 7 egyszerű módszer a harmonikus térért

Ez lenne a magyar kudarc oka? Meglepő nyilatkozat az írek szövetségi kapitányától

PMS-barát étkezés: mit kerülj és mit részesíts előnyben, ha szeretnéd enyhíteni a kellemetlen tüneteket?

Zelenszkij meghátrál, újraindulhatnak a béketárgyalások

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen, tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Őrület! A Lidlben fele annyiért veheted meg ezt a háztartási gépet, mint máshol!

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

További híreink

Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó

Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve

A sötétség ára? - Káoszba fulladt a kijevi parlament ülése, a korrupciós szálak az elnöki körig érnek

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Megvan a Tisza jelöltállításának első sértettje + videó
2
Fájdalmas döntést hozott az Országgyűlés Szabó Tímeára nézve + videó
3
Dmitrij Peszkov: Vlagyimir Putyin nem ül le Törökországban a tárgyalóasztalhoz
4
Megszületett az új óriáscég, az MVM ONEnergy Zrt. – a vezérigazgató nagyinterjút adott
5
Még Brüsszelben is kritikusan fogadták Ursula von der Leyen a tagállami vezetőknek írt levelét + videó
6
Nem kaviár, hanem csípős hot-dog: zseniális videón, ahogy Orbán Viktor az amerikai utcán falatozik a lányával + videó
7
Ezúttal az oroszok által elfoglalt erőművet lőttek az ukránok
8
Szuverenitásvédelmi Hivatal: Mintegy 245 millió forintnak megfelelő dollárt kapott Amerikából a Telex
9
Magyar Társadalomkutató: Nőtt a Fidesz-KDNP előnye a többi párttal szemben + videó
10
A sötétség ára? - Káoszba fulladt a kijevi parlament ülése, a korrupciós szálak az elnöki körig érnek

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!