Szakértők helyett statiszták és vörös bárók: Magyar Péter bandája egy kétségbeesett casting-show + videó

Témáink:
- FELSZÁLLT A FÜST! - Elárasztotta a baloldal Magyar Péter jelöltjeinek listáját
- AKCIÓ! - Lerántják a leplet a dollármédia működéséről
- VODKAMÁMOR – Az Unió újabb pénzt kér a korrupciós botrányban úszó Ukrajnának
Vendégeink:
- Gajdics Ottó, aki nem tudja, hogy sírjon vagy nevessen a Tisza Párt jelöltállítási bohózatán.
- Néző László, aki úgy véli, hogy a listára került tiszások egy borzasztó párt, borzasztó programjának, borzasztó jelöltjei.
- és Boros Bánk Levente, aki szerint egy csomó választókörzetben nem alulról jövő, hanem felülről ejtőernyőztetett jelöltekre szavazhatnak a Tisza párti szimpatizánsok.