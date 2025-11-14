Orwell büszke lenne: a szankciót átnevezték intézkedésnek, a háborús támogatást zsebpénznek – brüsszeli újbeszél + videó

Vendégeink:
- Ferencz Orsolya, aki szerint ez a folyamat évek óta tart, és ezt a fajta nyelvi trükközést már számtalan példával bizonyította Brüsszel,
- Szabó László, aki arra emlékeztet, hogy a tagországok az EU létrejöttekor még azt mondták, hogy ők mind egyenrangúak, és ezért van szükség az egyhangú döntéshozatalra
- és Szűcs Gábor, aki szerint elképesztő, hogy az egyes tagállamokat érintő, húsbavágó kérdésekben próbálják megkerülni az egyhangúságot
Témáink:
- KERESKEDELEMPOLITIKA? - Ez nyílt megsértése az európai jognak, és az európai együttműködés eszméjének
- ARANYBILI - Egyre nagyobb a nyomás Zelenszkijen
- TÁMOGATÁS - Felmérés bizonyítja, hogy a többség Orbán Viktor győzelmét várja