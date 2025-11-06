Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó

Témáink:
- TRUMP-ORBÁN TALÁLKOZÓ - Sorsfordító egyeztetés Washingtonban
- ADATSZIVÁRGÁS - Magyar Péter sürgette az alkalmazás beindítását?
- KÉNYSZERSOROZÁS - Hazaengedték a magyar hallgatókat az ukrán hatóságok
Vendégeink:
- Huth Gergely, aki szerint az már magában is siker, hogy Donald Trump hivatalba lépése óta megszűnt az amerikai kormány politikai befolyásolása Magyarországon
- Móczár Gábor, aki szerint szenzációs dolog, hogy Orbán Viktor és Donald Trump bármikor fel tudják hívni egymást telefonon, és kritikus helyzetben is egyeztetni tudnak egymással
- és Dornfeld László, aki szerint Budapest szövetségese a mostani amerikai adminisztrációnak, és az, ami Magyarországon eddig történt egyfajta pilot project volt Trump számára