Vezércikk

Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó

2025. november 06., csütörtök 21:45 | Hír TV

A politika dimenziók kérdése. Van, aki a globális sakktáblán mozog a nemzet jövőjéért, és van, aki a saját maga által felgyújtott homokozóban próbál rendet rakni. Miközben Orbán Viktor a magyar delegációval Washingtonba érkezik, hogy a világ sorsáról, a békéről és az energiáról tárgyaljon, addig Magyar Péter épp a 200 ezres adatárulási botrányát próbálja eltussolni. A Vezércikk mai adása a kontrasztokról és a méltatlan összehasonlításról szól.

  • Míg Orbán a Fehér Házban, Magyar Péter a hátsókertben gereblyézik + videó

Témáink:

  • TRUMP-ORBÁN TALÁLKOZÓ - Sorsfordító egyeztetés Washingtonban
  • ADATSZIVÁRGÁS - Magyar Péter sürgette az alkalmazás beindítását?
  • KÉNYSZERSOROZÁS - Hazaengedték a magyar hallgatókat az ukrán hatóságok

Vendégeink:

  • Huth Gergely, aki szerint az már magában is siker, hogy Donald Trump hivatalba lépése óta megszűnt az amerikai kormány politikai befolyásolása Magyarországon
  • Móczár Gábor, aki szerint szenzációs dolog, hogy Orbán Viktor és Donald Trump bármikor fel tudják hívni egymást telefonon, és kritikus helyzetben is egyeztetni tudnak egymással
  • és Dornfeld László, aki szerint Budapest szövetségese a mostani amerikai adminisztrációnak, és az, ami Magyarországon eddig történt egyfajta pilot project volt Trump számára

