Megpróbálták eltussolni a tiszás adatszivárgást, csak nem sikerült + videó
2025. november 05., szerda 21:45
| Hír TV
A politikában azt mondják, gyakran nem is a hiba, hanem a tagadás és a hazugság a valódi bűn. A Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája után pontosan ezt látjuk, egy kétségbeesett, de amatőr kísérletet az eltussolásra. A Vezércikk bemutatja, hogyan próbálták meg elrejteni a botrányt, és miért bukott ez látványosan nagyot.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Újabb 200 ezer tiszás szimpatizáns érzékeny adatai szivárogtak ki az alkalmazásból. Magyar Péter vasárnap még orosz hekkerekről beszélt, hétfőn azonban már a magyar kormányt okolta. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.
A Vezércikk Café vendégei a napi politikai események nagyobb összefüggéseire világítanak rá, illetve kísérletet tesznek arra, hogy értelmezési keretet adjanak az aktuális politikai fejleményeknek. A műsort Velkovics Vilmos vezette.