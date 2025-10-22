Lelepleződött a baloldali hazugság: teljes kamu a Zsolti bácsi-ügy, jöhet a számonkérés! + videó

Kipukkadt a baloldal legújabb, hisztérikusan felfújt botránya: az ügyészség megállapította, hogy a "Zsolti bácsi-ügy" teljes kamu, nincsenek politikus gyanúsítottak, csak pletykák. A Vezércikk ma este a rágalmazókat, köztük Dobrev Klárát és Kálmán Olgát kéri számon.
"Kész elmebaj!" – Orbán Viktor szerint a lengyel külügyminisztert foglyul ejtette a háborús pszichózis, miután a Barátság vezeték felrobbantásáról beszélt. Kattintson a döbbenetes kijelentés részleteiért!
