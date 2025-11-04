Kicsit sem vicces - Kivizsgálják a tiszás adatárulást + videó

Témáink:
- KOCKÁZAT - Kivizsgálják a tiszás adatszivárgást
- MEGFUTAMODÁS - Magyar Péter nem engedi vitára egészségügyi „szakemberét”
- MEGRENDELÉS - A nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé
Vendégeink:
- Máthé Zsuzsa, aki saját tapasztalatai alapján úgy véli, hogy bizonyos bolthálózatok vevőkkel szembeni magatartása nem más, mint nem is annyira burkolt ellenzéki politizálás.
- Gajdics Ottó, aki emlékeztetett arra, hogy ő már a Tisza Világ app megjelenésekor őva intett tőle és jelezte, hogy valami nagy disznóság készül.
- és Boros Bánk Levente, aki szerint a Tisza Párt egyelőre csak egy internetes appért vállalt felelősséget, de ezen is elbuktak.