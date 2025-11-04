Keresés

Vezércikk

Kicsit sem vicces - Kivizsgálják a tiszás adatárulást + videó

2025. november 04., kedd 21:45 | Hír TV

Ahogy a műsorunk címe is jelzi ez már kicsit sem vicces. A Tisza Párt 200 ezres adatvédelmi katasztrófája új szintre lépett, hivatalos vizsgálat indul az ügyben. A Vezércikk ma este azt is elemzi, mit jelent ez a gyakorlatban, milyen jogi és politikai felelősség merül fel, és miért volt ez a botrány sokkal több egy puszta technikai hibánál.

  • Kicsit sem vicces - Kivizsgálják a tiszás adatárulást + videó

Témáink: 

  • KOCKÁZAT - Kivizsgálják a tiszás adatszivárgást
  • MEGFUTAMODÁS - Magyar Péter nem engedi vitára egészségügyi „szakemberét”
  • MEGRENDELÉS - A nemzetközi bankárvilág beállt a Tisza mögé

Vendégeink: 

  • Máthé Zsuzsa, aki saját tapasztalatai alapján úgy véli, hogy bizonyos bolthálózatok vevőkkel szembeni magatartása nem más, mint nem is annyira burkolt ellenzéki politizálás.
  • Gajdics Ottó, aki emlékeztetett arra, hogy ő már a Tisza Világ app megjelenésekor őva intett tőle és jelezte, hogy valami nagy disznóság készül.
  • és Boros Bánk Levente, aki szerint a Tisza Párt egyelőre csak egy internetes appért vállalt felelősséget, de ezen is elbuktak.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

