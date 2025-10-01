Fegyver és rettegés: újabb pofon Magyar Péternek? A magyarok kétharmada félelemmel néz a politikusok fegyverviselésére + videó

Vezércikk - Orbán Viktor szerint komolyan kell venni a félnótás politikusokat is + videó

A miniszterelnök meglepő állásfoglalása szerint a félnótás politikusokat is komolyan kell venni, mert a mai politikai helyzetben bármelyikük komoly hatással lehet a folyamatokra. Mi áll a szokatlan figyelmeztetés mögött? Itt a magyarázat, miért nem szabad lebecsülni senkit a politikában!