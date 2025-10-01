Fegyver és rettegés: újabb pofon Magyar Péternek? A magyarok kétharmada félelemmel néz a politikusok fegyverviselésére + videó

Vendégeink:
- Gajdics Ottó, akinek meggyőződése, hogy össze kell vetnünk a vállunkat, és minden eszközzel közvetíteni az az erőt, amit a patrióta közösség jelent Magyarországon
- Deák Dániel, aki szerint ez az EU csúcs az előkészítése az októberi formális EU csúcsnak, és Orbán Viktor most előre kijelöli a magyar álláspontot
- és Huth Gergely, aki úgy látja, szomorú irányba haladnak az Eu dolgai. Míg a korábbi magyar elnökség a békéért dolgozott, a mostani elnökség a háború pártján áll
Témáink:
- Veszélyes EU-csúcs - Ketrecharcra készült Orbán Viktor Koppenhágában
- CSALÁDTÁMOGATÁS - Tisza-adó helyett szja-mentesség
- ZAVAROS MÚLT - A Gyurcsány-érában tollasodott meg Magyar Péter újdonsült tanácsadója