2025. 10. 07. Kedd
Trump

Monitor 23:30

Vezércikk

EP-botrány: Felállva tapsoltak a véreskezű Antifa terroristát, és Magyar Pétert is megmentették! + videó

2025. október 07., kedd 21:45 | Hír TV

Felháborító jelenetek az Európai Parlamentben! Az EP lelkesen ünnepelte és mentelmi joggal védte az Antifa terrortámadásban részt vevő Ilaria Salist, aki így megmenekült a magyar bíróság elől. Ugyanilyen pofátlan módon jártak el Magyar Péter esetében is, aki a mentelmi jog mögött bújik meg a telefonlopás ügyében.

  • EP-botrány: Felállva tapsoltak a véreskezű Antifa terroristát, és Magyar Pétert is megmentették! + videó

