EP-botrány: Felállva tapsoltak a véreskezű Antifa terroristát, és Magyar Pétert is megmentették! + videó
2025. október 07., kedd 21:45
| Hír TV
Felháborító jelenetek az Európai Parlamentben! Az EP lelkesen ünnepelte és mentelmi joggal védte az Antifa terrortámadásban részt vevő Ilaria Salist, aki így megmenekült a magyar bíróság elől. Ugyanilyen pofátlan módon jártak el Magyar Péter esetében is, aki a mentelmi jog mögött bújik meg a telefonlopás ügyében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Puzsér Róbert lefújta a beígért Megbékélésmenetet, helyette Juhász Péter mentésére szólította utcára híveit. A Kossuth téren kevés érdeklődő gyűlt össze, de a legnagyobb probléma nem az ürességtől kongó tér volt, hanem a felszólalások döbbenetesen alacsony színvonala. A megosztó politika Gólemei ismét akcióban.
Amikor Magyar Péter hallgat, Tarr Zoltán beszél. A Tisza Párt alelnöke, aki nemrég a magyar gazdákat sértette vérig a mezőgazdaság leépítését célzó tervével, most lényegében pártja teljes megszorító gazdaságpolitikáját tolmácsolja. Vajon mit szólnak Tarr Zoltán elszólásaihoz azok, akik azt hiszik, hogy a Tisza Párt a gyarapodásról szól?