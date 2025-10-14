Botrány a Városházán: így szórták a milliókat Karácsony Gergelyék kedvenc cégénél

Témáink:
- ELSZIGETELVE - Donald Trump Orbán Viktort méltatta a békecsúcson
- 43 SZÁZALÉK - Beszakadt Ukrajna katonai támogatása
- TÖRÉSPONT - A tiszások sem akarják miniszterelnöknek Magyar Pétert
Vendégeink:
- Dezse Balázs, aki azt furcsállja, hogy a közel-keleti békecsúcson történtek után a Telex és 444 még nem írta meg azt, hogy Amerika be fog avatkozni a magyar választásokba.
- Szűcs Gábor, aki egyelőre várja Magyar Péter felháborodását, amiért Donald Trump nem őt hívta meg a békecsúcsra, hanem Orbán Viktort.
- és Boros Bánk Levente, aki a brüsszeli Politico hírportálból próbált tájékozódni a közel-keleti békecsúcson történtekről, de egy mondatot sem talált Orbán Viktorral kapcsolatban.