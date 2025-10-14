Keresés

Vezércikk

Botrány a Városházán: így szórták a milliókat Karácsony Gergelyék kedvenc cégénél

2025. október 14., kedd 21:45 | Hír TV
korrupció Karácsony Gergely botrány parkolás jutalom Hír TV Vezércikk Budapest Brand

Milliós, visszamenőleges jutalmak, öt és fél milliós parkolási számla és a főpolgármester kampányszlogenjével gyanúsan megegyező mottó – a Vezércikk bemutatja a Karácsony Gergely hivatalának "szívcsakrájaként" emlegetett Budapest Brand körüli botrányos vizsgálat eredményeit

  • Botrány a Városházán: így szórták a milliókat Karácsony Gergelyék kedvenc cégénél

Témáink:

  • ELSZIGETELVE - Donald Trump Orbán Viktort méltatta a békecsúcson
  • 43 SZÁZALÉK - Beszakadt Ukrajna katonai támogatása
  • TÖRÉSPONT - A tiszások sem akarják miniszterelnöknek Magyar Pétert

Vendégeink: 

  • Dezse Balázs, aki azt furcsállja, hogy a közel-keleti békecsúcson történtek után a Telex és 444 még nem írta meg azt, hogy Amerika be fog avatkozni a magyar választásokba.
  • Szűcs Gábor, aki egyelőre várja Magyar Péter felháborodását, amiért Donald Trump nem őt hívta meg a békecsúcsra, hanem Orbán Viktort.
  • és Boros Bánk Levente, aki a brüsszeli Politico hírportálból próbált tájékozódni a közel-keleti békecsúcson történtekről, de egy mondatot sem talált Orbán Viktorral kapcsolatban.

 

Kapcsolódó tartalmak

