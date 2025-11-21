Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó

Témáink:
- MÁSIK VILÁG - A Tisza gazdaságpolitikája a bankárok logikáját követi
- NINCS KEGYELEM – Halálos fenyegetéseket kap az ATV műsorvezetője
- BÉKETERV – Amerika igyekszik nyomást gyakorolni Ukrajnára
Vendégeink:
- Borbély Beáta, aki megdöbbentőnek érzi, hogy pont egy Élet és irodalom nevű lapban biztatnak valakit saját maga főbe lövésére.
- Rákay Philip, aki szerint ezt hozta a Tisza szeretetországa, és szolidáris a halálosan megfenyegetett Rónai Egonnal.
- és Szabó László, akinek nincsenek illúziói afelől, hogy Rónai Egon, Orbán-interjú miatti fenyegetését számos hasonló követi még a választásig.