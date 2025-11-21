Keresés

Vezércikk

Bankár írta a Tisza Párt programját, ami nem más, mint egy brutális uzsoraszerződés + videó

2025. november 21., péntek 21:45 | Hír TV

Végre összeállt a kép, és a látvány nem szívderítő. Orbán Viktor miniszterelnök egyetlen mondattal rántotta le a leplet a Tisza Párt valódi természetéről: "A gazdasági arcuk egy bankár." Ez a tény a Vezércikk stúdiójában azonnal megvilágította az összefüggéseket. Most már értjük, miért nem beszélnek a programról: mert az nem egy nemzeti felemelkedési terv, hanem egy klasszikus, kisbetűs részekkel teli uzsoraszerződés, amit a gyanútlan választókkal akarnak aláíratni.

Témáink:

  • MÁSIK VILÁG - A Tisza gazdaságpolitikája a bankárok logikáját követi
  • NINCS KEGYELEM – Halálos fenyegetéseket kap az ATV műsorvezetője
  • BÉKETERV – Amerika igyekszik nyomást gyakorolni Ukrajnára

Vendégeink:

  •  Borbély Beáta, aki megdöbbentőnek érzi, hogy pont egy Élet és irodalom nevű lapban biztatnak valakit saját maga főbe lövésére.
  • Rákay Philip, aki szerint ezt hozta a Tisza szeretetországa, és szolidáris a halálosan megfenyegetett Rónai Egonnal.
  • és Szabó László, akinek nincsenek illúziói afelől, hogy Rónai Egon, Orbán-interjú miatti fenyegetését számos hasonló követi még a választásig.

