A zsebmessiás feketelevese: Privatizált egészségügy és egekbe szökő adók +videó

2025. november 25., kedd 21:51 | Hír TV
1300 milliárd Magyar Péter Tisza Párt Megszorítások Adóemelés TB-privatizáció

Lehullt a lepel, és a látvány iszonyatos. Az Index megszerezte a Tisza Párt titkolt gazdasági tervezetét, amelyből kiderül, hogy Magyar Péterék nem osztogatni, hanem fosztogatni akarnak. Évi 1300 milliárd forintos megszorító csomagot készítettek elő, amelyben szerepel a világrekorder 32 százalékos ÁFA, a vagyonadó bevezetése és a családi kedvezmények brutális megvágása. Ez nem program, ez a magyar családok elleni hadüzenet.

  • A zsebmessiás feketelevese: Privatizált egészségügy és egekbe szökő adók +videó

 

Megérkezett az első hó, fehérbe borult a hegycsúcs

Komment - 1300 milliárdos adócsomagra készül a Tisza + videó

Csányi Sándor elmondta, miért marad Marco Rossi a szövetségi kapitány

Sötét terveket szövögetett az angyalarcú Bánszki Stefi a miniszterelnök és miniszterek megölésére

Németh Kristóf elbúcsúzott az országtól: „Most van az, hogy kicsekkolok"

Meglepő, hogy a vb előtt hová várja a nemzetközi szaksajtó a magyar női kézilabda-válogatottat

Kiderült, hogy melyik a legkedveltebb magyar borvidék

Átadták az Aranycsapat négy tagjának síremlékét is jelző okostáblát a Szent István-bazilikában

Az amerikai pénzügyminiszter élesen nekiment az orosz szankciókon pörgő Európának

Közeledik a budapesti békecsúcs + videó

A feketegazdaság ezer arca: Bútorszállítónak álcázott csempész és hamis mosószer a NAV hálójában + videó

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

