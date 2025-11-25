A zsebmessiás feketelevese: Privatizált egészségügy és egekbe szökő adók +videó

Lehullt a lepel, és a látvány iszonyatos. Az Index megszerezte a Tisza Párt titkolt gazdasági tervezetét, amelyből kiderül, hogy Magyar Péterék nem osztogatni, hanem fosztogatni akarnak. Évi 1300 milliárd forintos megszorító csomagot készítettek elő, amelyben szerepel a világrekorder 32 százalékos ÁFA, a vagyonadó bevezetése és a családi kedvezmények brutális megvágása. Ez nem program, ez a magyar családok elleni hadüzenet.
Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jelentést fogadott el kedden, amely szerint romlott a jogállamiság helyzete Magyarországon. A komédiába fordult politikai szeánszról Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke is véleményt mondott Monitor című műsorunk kedd adásában.
