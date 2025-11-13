A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő

A mérsékelten profi pártépítés új szintje: a Tisza jelöltjeit titokban fotózzák. Talán félnek, hogy elszöknek a képviselők, vagy még nincsenek is meg?

Ezúttal Vasvár adott otthont a Pesti srácok, a Magyar Nemzet és a Hír TV országjárásának + videó

Békemenet, Magyar Péter hazugságai és a nemzetközi támadások Magyarország ellen - többek között ezek voltak a témái a Mediawoks által szervezett országjárásnak. Az eseménynek ezúttal Vasvár volt a helyszíne. A nézőket pedig Jeszenszky Zsolt és Stefka István várta.