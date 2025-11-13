A tükörbe nézés elmaradt? A Telex nem érti, miért nem nyilatkozik nekik a kormányfő

A "független-objektív" újságírás fellegvára, a Telex, mélyen megsértődött. Az ok: Orbán Viktor az ATV-interjúban ki merte mondani a józan ész által régóta ismert tényt, hogy nem nyilatkozik külföldről finanszírozott sajtótermékeknek. A Vezércikk ma este kíméletlen iróniával elemzi ezt a nevetséges képmutatást, és segít a Telexnek eligazodni a saját pénzügyi beszámolójában.
Békemenet, Magyar Péter hazugságai és a nemzetközi támadások Magyarország ellen - többek között ezek voltak a témái a Mediawoks által szervezett országjárásnak. Az eseménynek ezúttal Vasvár volt a helyszíne. A nézőket pedig Jeszenszky Zsolt és Stefka István várta.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Az év eddigi legfontosabb tárgyalásán van túl Orbán Viktor. Kezet rázott az amerikai elnökkel az olajszankciók alóli időhatár nélküli magyar mentességre. Közben egy Trump-interjú miatt hullanak a fejek a BBC-ben.