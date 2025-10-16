A Tisza Párt szerint a Fidesz akadályozza a szimpatizánsok utazását az október 23-i fórumra

Szalai Piroska: A gazdaság teherbírása elviseli a 14. havi nyugdíjat + videó

Késsel támadtak a bokszbajnokra a babakocsis rablók + videó

Orbán Viktor: Az európai vezetők úgy beszélnek az orosz-ukrán háborúról, mintha az a mi háborúnk lenne + videó

A bizalom halála: lecsaptak a korrupt főorvosokra + videó

Rendőrségi kihallgatása után elslisszolt a hátsó ajtón Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Nem kegyelmeztek a gyilkosnak az áldozatok hozzátartozói

Visszatér a megszorítások kora? A Tisza Párt "szakértői" szerint a magyar nyugdíj "túl bőkezű", ezért adóztatni és csökkenteni kell. Kattintson a leleplező nyilatkozatokért!

Magyar Péter magáénak hazudta a kormány békejavaslatát is? Az internet leleplezte a Tisza Párt elnökének újabb hazugságát. Kattintson a pofátlanság krónikájáért és a teljes lebukásért!

Svenk, a HírTV mozimagazinja A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.

Sajtóklub - ajánló Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.

Vezércikk - ajánló Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.