A Tisza Párt listáján végül helyet kap az óbaloldal + videó

Témáink:
NYOMÁS – Erőforrásokért jelöltséget zsarol az óbaloldal a Tisza Párttól
WASHINGTON – Erősödött a FIDESZ Orbán Viktor amerikai útja után
DIPLOMÁCIA - A Fehér Ház titkos tervet egyeztet Oroszországgal?
Vendégeink:
Kovács András, aki a Tisza Párt jelöltállításáról egyelőre nem tudja eldönteni, hogy ennyire ostobák, vagy ennyire ostobának nézik a szavazóikat.
Deák Dániel, akinek már a jelöltállítás előtt is
meggyőződése volt, hogy a Tisza Párttal a régi szocliberális világ jönne vissza.
és L. Simon László, aki szimpla színjátéknak tartja a Tisza hármas jelölését, mert szerinte már rég leosztották a lapokat.