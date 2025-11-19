A Tisza Párt listáján végül helyet kap az óbaloldal + videó

Megosztás itt:

NYOMÁS – Erőforrásokért jelöltséget zsarol az óbaloldal a Tisza Párttól

WASHINGTON – Erősödött a FIDESZ Orbán Viktor amerikai útja után

DIPLOMÁCIA - A Fehér Ház titkos tervet egyeztet Oroszországgal?

Vendégeink:

Kovács András, aki a Tisza Párt jelöltállításáról egyelőre nem tudja eldönteni, hogy ennyire ostobák, vagy ennyire ostobának nézik a szavazóikat.

Deák Dániel, akinek már a jelöltállítás előtt is

meggyőződése volt, hogy a Tisza Párttal a régi szocliberális világ jönne vissza.

és L. Simon László, aki szimpla színjátéknak tartja a Tisza hármas jelölését, mert szerinte már rég leosztották a lapokat.