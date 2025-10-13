A manipuláció anatómiája: A Vezércikk leleplezi, ki áll valójában a Magyar Pétert toló mérések mögött

Ismét akcióba lépett a Soros-hálózat egyik ismert kutatócége: szakmányban gyártják a Magyar Pétert támogató méréseket. A Vezércikk azonban emlékeztet: ez ugyanaz a cég, amelyik nyakig benne volt a guruló dollárok botrányában, és amelyik korábban beismerte, hogy "kozmetikázza" az eredményeit.
