A kijevi napraforgó: Zelenszkij, aki tegnap még támadott, ma már Budapestre kéredzkedne + videó

Már most a kudarcon magyarázkodik a Tisza Párt? + videó

A Tisza Párt új szintre emelte a politikai logikát: már az október 23-i fórumuk előtt bejelentették, hogy a Fidesz "fondorlatos módon" akadályozza a rajongóik Budapestre utazását. A briliáns stratégia lényege: ha a rendezvény kudarcba fullad és kevesen lesznek, az valójában nem az ő hibájuk, hanem a Fidesz "beismerése".