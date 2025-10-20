A kijevi napraforgó: Zelenszkij, aki tegnap még támadott, ma már Budapestre kéredzkedne + videó

Fura ez a Zelenszkij – hangzott el a Vezércikk-ben. Az ukrán elnök, aki nemrég még Magyarország legitimitását is megkérdőjelezte, most hirtelen jelezte, hogy szívesen eljönne a budapesti Orbán-Trump-Putyin békecsúcsra. A kijevi napraforgó újabb pálfordulása nevetséges, de egyben azt is mutatja: a béke kérdésében Budapest megkerülhetetlen.
A Tisza Párt új szintre emelte a politikai logikát: már az október 23-i fórumuk előtt bejelentették, hogy a Fidesz "fondorlatos módon" akadályozza a rajongóik Budapestre utazását. A briliáns stratégia lényege: ha a rendezvény kudarcba fullad és kevesen lesznek, az valójában nem az ő hibájuk, hanem a Fidesz "beismerése".