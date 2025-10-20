Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 20. Hétfő Vendel napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Lelátó 22:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Vezércikk

A kijevi napraforgó: Zelenszkij, aki tegnap még támadott, ma már Budapestre kéredzkedne + videó

2025. október 20., hétfő 21:45 | Hír TV
Budapest Vlagyimir Putyin szarkazmus Orbán Viktor Donald Trump Hír TV Volodimir Zelenszkij Vezércikk békecsúcs pálfordulás

Fura ez a Zelenszkij – hangzott el a Vezércikk-ben. Az ukrán elnök, aki nemrég még Magyarország legitimitását is megkérdőjelezte, most hirtelen jelezte, hogy szívesen eljönne a budapesti Orbán-Trump-Putyin békecsúcsra. A kijevi napraforgó újabb pálfordulása nevetséges, de egyben azt is mutatja: a béke kérdésében Budapest megkerülhetetlen.

  • A kijevi napraforgó: Zelenszkij, aki tegnap még támadott, ma már Budapestre kéredzkedne + videó

További híreink

Vészjelzés a Magyar Postától: Ön is érintett lehet!

Pálovics Emese szerint a választók becsapása, hogy újra indul az időközi választáson a baloldali képviselő + videó

Kapás Bogi megtörte a csendet elhunyt húgáról, így gyászol a bajnoknő

Óriási a baj Liverpoolban, itt egy újabb nem várt fordulat

Teljes sokk: ő esett ki a Sztárban Sztár All Starsból

Verstappenéket súlyosan megbüntették az Amerikai Nagydíj futama után

Nyugdíjasok, figyelem – az élelmiszer-utalvánnyal kapcsolatban üzent az államtitkár

Szoboszlait megviseli a Liverpool kudarcsorozata

„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot

További híreink

„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot

Itt a komoly diplomáciai fordulópont – Zelenszkij találkozna Putyinnal a magyar fővárosban

Egy frissen épített vadászles miatt gyanították a biztonságiak, hogy Trump ellen merénylet készül

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Kiderült, ki a vasárnapi motoros tragédia áldozata
2
A békecsúcs bejelentése óta egyetlen kérdés maradt a fanyalgók kezében – íme, Orbán Viktor válasza
3
Hatalmas a csalódottság Ukrajnában, mivel elbuktak Zelenszkij Tomahawk-reményei + videó
4
Pálovics Emese szerint a választók becsapása, hogy újra indul az időközi választáson a baloldali képviselő + videó
5
„Ez nem helyes” – Kaja Kallas sértődötten bírálta a budapesti békecsúcsot + videó
6
Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen
7
Orbán Viktor elárulta, hogy melyek a kedvenc magyar nótái + videó
8
Egy frissen épített vadászles miatt gyanították a biztonságiak, hogy Trump ellen merénylet készül
9
Két tűz közé kerültek a dohányosok
10
Kínos alku a Fehér Házban: Zelenszkij rakétákért lobbizott, de Trump már a budapesti Putyin-csúcsra készül + videó

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

A Tisza Párt szerint a Fidesz akadályozza a szimpatizánsok utazását az október 23-i fórumra

Már most a kudarcon magyarázkodik a Tisza Párt? + videó

 A Tisza Párt új szintre emelte a politikai logikát: már az október 23-i fórumuk előtt bejelentették, hogy a Fidesz "fondorlatos módon" akadályozza a rajongóik Budapestre utazását. A briliáns stratégia lényege: ha a rendezvény kudarcba fullad és kevesen lesznek, az valójában nem az ő hibájuk, hanem a Fidesz "beismerése".
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!