A fizikai kasztrálást is törvénybe foglalná Lázár János pedofil bűnözők esetében + videó

Vendégeink:
- Borbély Beáta, aki szerint az unió vezetői képtelenek elviselni, hogy Orbán Viktornak milyen szerep jutott a béketeremtés folyamatában
- Móczár Gábor, akinek a szava is elakadt, miután az Európai Parlament napirendi pontjának címet elolvasta a budapesti békecsúcsról.
- és Huth Gergely, aki szerint az európai polgárok legalább kétharmadának békeszándéka áll a budapesti békecsúcs szervezése mögött, minden uniós erőlködés dacára.
Témáink:
- DETONÁCIÓ – A Mol finomítójában keletkezett tűz előtt Romániában is robbanás történt
- KÁOSZKAPITÁNY - Polgárháborúval fenyeget Ruszin-Szendi Romulusz?
- CSÚCSVITA - Nem nyugszanak az uniós háborúpártiak