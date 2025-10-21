Keresés

Vezércikk

A fizikai kasztrálást is törvénybe foglalná Lázár János pedofil bűnözők esetében + videó

2025. október 21., kedd 21:45 | Hír TV
pedofília halálbüntetés kasztrálás gyermekvédelem Fidesz Lázár János szigorítás

Lázár János kimondta, amit sokan gondolnak: a halálbüntetés lenne az egyetlen igazságos válasz a pedofil bűnözőkre. A miniszter "jobb híján" a fizikai kasztrálás törvénybe foglalását javasolta, egyértelművé téve, hogy a kormánypártok zéró toleranciát hirdetnek a gyermekek védelmében.

  • A fizikai kasztrálást is törvénybe foglalná Lázár János pedofil bűnözők esetében + videó

Vendégeink:

  • Borbély Beáta, aki szerint az unió vezetői képtelenek elviselni, hogy Orbán Viktornak milyen szerep jutott a béketeremtés folyamatában
  • Móczár Gábor, akinek a szava is elakadt, miután az Európai Parlament napirendi pontjának címet elolvasta a budapesti békecsúcsról.
  • és Huth Gergely, aki szerint az európai polgárok legalább kétharmadának békeszándéka áll a budapesti békecsúcs szervezése mögött, minden uniós erőlködés dacára.

Témáink:

  • DETONÁCIÓ – A Mol finomítójában keletkezett tűz előtt Romániában is robbanás történt
  • KÁOSZKAPITÁNY - Polgárháborúval fenyeget Ruszin-Szendi Romulusz?
  • CSÚCSVITA - Nem nyugszanak az uniós háborúpártiak 

Alice Weidel: naponta hatvan német cég megy csődbe

A szélsőbaloldali aktivisták Orbán Viktornak is üzentek a pusztítással + videó

Ebben a perceben érkezett a felfoghatatlan hír: újabb magyar legenda távozott

Háborús készültségre szólít fel Németország: részletes útmutatót tettek közzé

Miért ébredünk fel hajnalban? És mit tehetünk, hogy visszaaludjunk?

Valóra vált Magyar Péter rémálma: kijött az adat, amitől rettegett

Itt nyílhat meg a légi folyosó az EU-ban Putyin előtt, hogy Budapestre érkezzen

Női kézi: hadjáratot indítottak a fehér sortok ellen a dánok

Stummer János a parlamentben: Kapjátok be!

Stummer János a parlamentben: Kapjátok be!

A magyar modell működik: az orvosok és tanárok után a szociális dolgozók jönnek

A Forbes elemzése: miért rossz hely Budapest a békéhez?

