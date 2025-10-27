A Békemenet utáni hiszti: a számok nem hazudnak, de a Soros-média igen - Vezércikk + videó
2025. október 27., hétfő 21:45
Hír TV
A politika furcsa harctér, néha az ellenfél reakciója többet árul el a csata kimeneteléről, mint a puszta számok. Október 23-a után a Soros-média egyre szenvedélyesebben bizonygatja a Fidesz gyengeségét és Magyar Péter erejét. Vezércikkünk most megmutatja, miért pont ez a kétségbeesett magyarázkodás a legékesebb bizonyíték a kormányoldal elsöprő győzelmére.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Minden eddiginél nagyobb tömeg gyűlt össze z október 23-ai Békemeneten, hogy kiálljanak a szabadságért és a háború ellen, közben Magyar Péter is utcára hívta híveit. A témában a Vezércikk vendégei is véleményt mondtak.
Kipukkadt a baloldal legújabb, hisztérikusan felfújt botránya: az ügyészség megállapította, hogy a "Zsolti bácsi-ügy" teljes kamu, nincsenek politikus gyanúsítottak, csak pletykák. A Vezércikk ma este a rágalmazókat, köztük Dobrev Klárát és Kálmán Olgát kéri számon.