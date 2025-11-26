Keresés

Teljesen megbolondult az időjárás? Mutatjuk, mire kell készülnie

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Ezért nem hat a D-vitamin: télen ezt mindenki rosszul csinálja!

Zaharova: Még a mesterséges intelligencia sem kérne Von der Leyenből

Házasság első látásra Rebeka: "Én akkor szerettem volna elválni, amikor én éreztem úgy, hogy eljött az ideje"

Új autópályát jelentett be a kormány, jönnek a négysávos autóutak is

Eldőlt Marco Rossi sorsa

Harmincegy NB I-es légiós a női kézi-vb mezőnyében

A Tisza egy brutális megszorítócsomagot készített elő + videó

A bohóc perelne? Magyar Péter reakciója a botrányra: támadás és fenyegetés + videó

A Majdan újra megtelt, de most Zelenszkij ellen: "Ali Baba" Jermak menesztését és az elnök távozását akarják az ukránok

Árad az Ipoly – így segít a Máltai Szeretetszolgálat

Orbán Viktor elárulta, hogy mi volt a kormányülésen

Szerdai ülésén a kormány áttekintette az otthonteremtési program eddig eredményeit, amelyek imponzánsak, továbbá a nyugdíjemelésről, a 14. havi nyugdíj bevezetésének módjáról és a következő évi nyugdíjemelés mértékéről is egyeztettek más témák mellett - erről Orbán Viktor beszélt szerdán a Facebook-oldalán közzétett videóban.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

