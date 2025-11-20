3,4 milliárdos függetlenség: Brüsszel ennyiért vette meg a Telexet, hogy a magyar kormányt támadja + videó

Megosztás itt:

Vendégeink:

Pindroch Tamás, aki nem tudja, hogy a Tisza szavazók mi alapján dönthetnek jelöltjeik között, ha Magyar Péter megtiltotta nekik, hogy beszéljenek.

Kötter Tamás, aki jó színésznek tartja a tiszás Nagy Ervint, viszont szerinte nem neki való a politika.

és Móczár Gábor, akinek fogalma sincs arról, hogy a Tisza szavazói miért mennek bele abba a jelöltállítási szemfényvesztésbe, ahol szó szerint hülyének nézik őket.

Témáink:

SZEMFÉNYVESZTŐK - Megvezeti szimpatizánsait a Tisza Párt az előválasztáson

MINDENNAPI BALOLDAL – A Párbeszéd pénzén építi új pártját Barabás Richárd

BÉRLET - Donald Trump új béketerve sokkolta Ukrajnát