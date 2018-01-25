2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Varga: Tele van a hócipőjük az embereknek azzal, amit a Fidesz csinál

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 10:44, frissítve: csütörtök 11:27

Tele van a hócipőjük az embereknek azzal, hogy a fideszesek a saját rokonaikat, barátaikat, újabban pedig a párt aktivistáit ültetik a hivatalokba, ez vidéken különösen jellemző – mondta Egyenesen című műsorunkban a Somogy Megyei Kormányhivatal egyik volt vezetője.

Varga Zsolt szerint most még rosszabb a helyzet, mint korábban: azért ültetnek be saját embereket az állami állásokba, hogy azzal fizessék ki a Fideszért végzett munkájukat.

„Már nem úgy épül fel a magyar intézményrendszer vagy az államigazgatási rendszer, legalábbis vezetői szinten, hogy kiválasztják a kormányhoz lojális, jó szakembereket, hanem főleg vidéken – Somogyban hangsúlyozottabban – az adott politikai vezetőnek, mondjuk Kaposvár országgyűlési képviselőjének a holdudvarához tartozó embereket ültetik e székekbe. Rajtuk keresztül garantálható, hogy akár a személyes, akár a politikai, akár a gazdasági érdekek megjelenjenek vagy érvényesüljenek a döntéshozatalban” – jelentette ki  Varga Zsolt, a Somogy Megyei Kormányhivatal egyik volt vezetője.

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