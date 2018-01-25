2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Szanyi: A fideszes képviselők azt sem tudják, hogy mi van

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 07:29, frissítve: csütörtök 07:52

Nemcsak a kormányzati kommunikációban teljes a zűrzavar a menekültpolitikát illetően, de a Fidesz képviselői láthatóan már azt sem tudják, mit kell tenniük az ügyben – mondta Newsroom című műsorunkban Szanyi Tibor, az MSZP EP-képviselője.
Úgy riogat a kormány, hogy még a saját törvényeit sem tartja be

Hír TVÚgy riogat a kormány, hogy még a saját törvényeit sem tartja be

Szerinte a Fidesz valójában előremenekül, mert tisztában van vele, hogy uniós jogot sért.

„Szerintem ez azzal van összefüggésben, hogy igen rosszul áll a magyar kormány ügye Luxembourgban az Európai Bíróságnál, mert ebben az egész menekültkérdésben van legalább egy olyan európai jogszabály, amit a Fidesz nem tart be, és a bíróság úgy el fogja meszelni, mint a szél, büntistül, mindenestül, és a kimenekülés útját keresik” – jelentette ki a szocialista képviselő a Hír TV-ben.

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