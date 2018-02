Orbán: Meghirdették a homo sorosensus kitenyésztését

Az ország gazdasági eredményeit éltette és az ellenzéket ostorozta magabiztos évértékelő beszédében Orbán Viktor. A kormányfő szerint Soros György emberei nemcsak Budapestre és Brüsszelbe, hanem az ENSZ-be is befészkelték magukat. A kormányfő hangsúlyozta: az iszlamizálódás nyugatról támad, Afrikából pedig hatvanmillió ember indul majd el Európa felé, a Fidesz viszont megvédte és megvédi az országot a migrációtól. A korrupcióról, valamint az egészségügy és az oktatás helyzetéről nem beszélt a miniszterelnök.

Huszadszor értékelte az évet Orbán Viktor. A Várkert bazárban megtartott esemény egyúttal a kormánypártok kampánynyitója is volt, 49 nap múlva tartják ugyanis az országgyűlési választást.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Azt kívánjuk Magyarországnak, soha rosszabb nyolc év ne legyen – a várakozásnak megfelelően a gazdasági sikerbeszámolóval kezdte beszédét a miniszterelnök, aki az ország függetlenségére a legbüszkébb.

Újra vannak nemzeti közműveink, a családok így a rezsivel nem a multik profitját fizetik. Véget ért az energiafüggésünk korszaka is, pénzt és fáradságot nem kímélve kiépítettük a szükséges vezetékeket, és hamarosan nem csak Oroszországból, de Romániából sőt Lengyelországból is érkezik gáz Magyarországra. Nemzeti kézben van a bankrendszer több mint ötven százaléka, és nemzeti tulajdonba került a magyar médiumok több mint fele is – hangoztatta Orbán Viktor.

A miniszterelnök az ellenzéki pártok vezetőivel is élcelődött, amin közönsége is jól szórakozott. A kormányfő politikai ellenfeleinek a nevét nem ejtette ki, a Jobbik ellen pedig az iszlám kártyát játszotta ki.

A legabszurdabb, hogy egy szebb napokat is megélt nemzeti párt azzal áll elő a mai vészterhes és migránsverte időkben, hogy az iszlám az emberiség utolsó reménye. Leesik az ember álla, nem hisz a fülének, igazán megcsíphetne minket valaki, hogy gyorsan felébredjünk, de nem, hiába, ez a mai magyar valóság, ez a kínálat, ilyenek a kormányzásra jelentkezők. Udvariasan, de határozattan csak annyit mondhatok, hogy Magyarország ennél többet érdemel – jelentette ki Orbán.

A migrációval történő fenyegetés többször is visszatért a miniszterelnök beszédében. A kormányfő a keleti nyitás politikáját alátámasztva a Nyugatot is ostorozta. Orbán Viktor szerint szerint a Nyugat és Közép-Európa fejlődési iránya elkanyarodott egymástól.

Nyugat-Európa bevándorlóövezetté, kevert népességű világgá vált, és Közép-Európától különböző, merőben új fejlődési jövő felé halad. Rossz hír ez számunkra. Ez azt jelenti, hogy az iszlám civilizáció mindig is hivatásának tekintette Európa megtérítését, ahogy ő mondja, mindig is az igaz hitre. A jövőben nem csak dél, de nyugat felől is kopogtatni fog Közép-Európa ajtaján – mondta Orbán Viktor.

A kormányfő az amerikai milliárdos és a civil szervezetek kritizálása mellett célkeresztbe vette az Egyesült Nemzetek Szervezetét is, mégpedig a menekültügyi tervezet miatt: a kormányfő újabb összeesküvés-elmélete szerint Soros György a szervezet New York-i székházába is befészkelte magát.

A kormány által elhallgatott 1300 befogadott menekültről ugyanakkor nem beszélt, viszont az áthallásos Soros-féle embertípust többször is megemlítette.

Titokban már évekkel ezelőtt meghirdették a Soros-féle embertípus kitenyésztésének programját. Ahogy ők szerényen mondják, homo sorosensus, ami magyarul annyit tesz, hogy Soros-féle embertípus, s rájöttem, hogy onnan nézve bennszülöttek, akiknek van saját hazájuk, saját kultúrájuk, saját vallásuk, amihez ráadásul foggal-körömmel ragaszkodunk, nos, mi a Soros-félék szempontjából reménytelen és átformálhatatlan egyedek vagyunk – folytatta a miniszterelnök.

A miniszterelnök beszéde során szinte csak a saját szavazótáborának küldött üzenetet, ismét kijátszva a „munka, család, haza” hívószavakat. A kormányfő az oktatásról, az egészségügyről és a korrupcióról azonban egyetlen szót sem ejtett.

Tekintse meg a miniszterelnök teljes beszédét!

Orbán sok kritikusa számára lesz aggasztó a magyar miniszterelnök évértékelője, de legalább az Európai Néppártnak lesz konkrét oka is kizárni a Fideszt a soraiból, írja a Guardian. A baloldali brit lap szerint a magyar miniszterelnököt ezentúl fenntartások nélkül lehet jobbos populistaként emlegetni, aki a kereszténység védelmezőjének tartja magát, miközben a retorikája az egyházzal is szembe megy. Ellentmondásosnak nevezik, hogy Orbán az influenzához hasonlította a bevándorlást, Nyugat-Európa és az EU helyett pedig nyíltan a balkáni országokat állította követendő példaként a magyarok elé.