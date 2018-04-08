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Lemondott Hadházy Ákos

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2018. április 8., vasárnap 23:58, frissítve: hétfő 00:02

Hadházy Ákos az LMP társelnöke korábban is mondta már, hogy ha nyer a Fidesz, akkor lemond társelnöki pozíciójáról.

A politikus ATV-nek megerősítette, hogy le fog mondani, és ezt javasolja a többi ellenzéki pártnak is. „Ezt a versenyt nem a kormány nyerte meg, hanem az ellenzék veszítette el” – jelentette ki Hadházy.

 

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