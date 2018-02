Karácsony két héten belül megegyezne

Március 15-ig megállapodna az LMP-vel a koordinált indulásról Karácsony Gergely. Bár az ökopárt elvben a Jobbik felé is nyitna, Vona Gáborék nem mennek bele visszalépésekbe az egyéni körzetekben. Abban minden ellenzéki párt egyetértett, hogy Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi sikerét és a Fidesz legyőzését a választók nagyarányú, tudatos szavazása eredményezte, ami áprilisban is sikert hozhat az egyéni körzetekben.

Új helyzet elé állította az áprilisi országgyűlési választásra készülő ellenzéki pártokat Márki-Zay Péter váratlan, de magabiztos győzelme a hódmezővásárhelyi időközi polgármester-választáson.

Az az újdonsága, hogy nagyon-nagyon széles körű együttműködése valósult meg a pártoknak. Ezek szükségesek ahhoz, hogy értelme legyen ilyen együttműködéseknek, ezeknek egyik módja valóban a visszalépés lehet – véli Hadházy Ákos, az LMP társelnöke.

A hivatalos kampány tíz napja indult, s múlt hét hétfő óta lehet gyűjteni az ajánlásokat. A képviselőnkénti ötszáz ajánlást legkésőbb március 5-ig kell leadni. Ezután négy napja van a választási irodáknak az ajánlószelvények ellenőrzésére és a jelöltek nyilvántartásba vételére. Néhány napot ez a folyamat csúszhat akkor, ha a szabálytalan jelöléseket bíróságon is megtámadják. Az esetleges visszalépésekről egészen a választás napjáig dönthetnek a jelöltek, ám a szavazólapokat le is kell gyártani és ki is kell szállítani.

Mivel nagy mennyiségű szavazólapokról van szó, a tizedik nap után már nem igazán tudunk arra sort keríteni, hogy újranyomtassák a szavazólapokat – közölte Pálffy Ilona, a Nemzeti Választási Iroda elnöke.

A választásokat megelőző tizedik nap március vége. Ezt követően helyben egyesével, kézzel kellene lehúzni a visszalépő jelöltek nevét a szavazólapokon. Minél később születik meg a döntés a visszalépésekről, annál nehezebb lesz a választóknak tájékozódni. A szocialisták és a Párbeszéd kormányfőjelöltje kedden ki is jelölte azt a határidőt, ameddig meg kell állapodniuk.

A demokratikus pártok oldalán van még házi feladat, van még bőven teendő, hogy a szövetségünket bővítsük. Mi erre nyitottak vagyunk, az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat szerintem legkésőbb március 15-ig le kell, hogy folytassuk – jelentette be Karácsony Gergely.

Az LMP ajánlata elméletileg a Jobbikot sem zárja ki, de a párt továbbra is elhatárolódik a visszalépésektől. Ehelyett a mozgósításra koncentrálnak.

Mindenki vigyen magával még legalább három embert, és minél nagyobb legyen a részvételi arány a szavazáson, és meggyőződésem, hogy rá kell bízni a választópolgárokra, és a választópolgárok ki fogják tudni választani azt a legerősebb jelöltet, akire szavazni fognak a NER-rel szemben – mondta Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képviselője.

A magas részvételi arány Hódmezővásárhelyen is döntő volt: 2010 óta minden alkalommal nagyságrendileg ugyanannyian, 8-10 ezren szavaztak a Fidesz–KDNP jelöltjére. Míg ez 2010-ben, 2012-ben és 2014-ben 30-40 százalék körüli részvétel mellett elsöprő győzelmet, addig múlt vasárnap 60 százalék fölötti részvételnél már súlyos vereséget hozott a Fidesznek.