Jelentős nyomás került az ellenzéki pártokra

A Jobbik nyitott az együttműködésre az LMP-vel és a Momentummal – ez a koordinált indulásról szóló ellenzéki egyeztetés szerdai fejleménye. A jobboldali ellenzéki párt szóvivője a Hír TV-nek úgy fogalmazott: akkor lehet szükség tárgyalásra, ha a választási matematika azt diktálja. Az LMP egy külön delegációt is felállított az egyeztetésre, ők akár az MSZP-vel is együttműködnének.

Jelentős nyomást helyezett az ellenzéki pártokra a vasárnapi hódmezővásárhelyi választási siker: a függetlenként induló, de minden ellenzéki párt által támogatott Márki-Zay Péter magabiztosan verte meg kormánypárti ellenfelét Lázár János városában. A siker láttán egyre több választó gondolja úgy, hogy teljes összefogásra van szükség.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

A szocialisták és a Gyurcsány-párt már korábban megállapodott a koordinált indulásról, míg a Párbeszéd szövetségben indul az MSZP-vel.

„A Jobbik is kinyilvánította és mi is kinyilvánítottuk, hogy nem!”

Így reagált a szocialisták képviselője arra a kérdésre, hogy a Jobbikkal is együttműködnének-e. „Mi abban hiszünk, hogy ha közös jelöltek vannak, közös lista van, de mindig a demokratikus ellenzéki oldalról beszéltünk, és közös miniszterelnök-jelöltről beszéltünk. Mi nem hazudtunk ebben a választóknak sosem” – emelte ki Szakács László MSZP-frakcióvezető-helyettes.

Közben az LMP tárgyalódelegációt is létrehozott, hogy elősegítsék az esetleges együttműködést a többi ellenzéki párttal. A Jobbik már korábban bejelentette, mindenhol indítanak egyéni jelöltet, de a XXI. században indult pártok felé nyitottak, így az LMP és a Momentum egyeztethetnek majd.

„Nincs tudomásom róla, hogy leültünk volna. Az én utolsó információm az, amit már jóval a kampány kezdete előtt meghatároztunk, tekintettel arra, hogy 106 egyéni képviselő-jelöltünkben gondolkodunk.” „Ami az LMP-re és a Momentumra vonatkozó korábbi megállapítás az én ismereteim szerint az az, ha a választási matematika április 8-án úgy diktálja, akkor természetesen készek vagyunk tárgyalni. Jelenleg nincs tudomásom arról, hogy bármilyen más változás állt volna be e tekintetben” – nyilatkozta a Hír TV-nek Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivője.

A Momentum most még a jelöltek aláírásgyűjtésére koncentrál, de márciusban készek tárgyalni bárkivel. „Három feltétellel bármelyik párt, illetve jelölt számára hajlandók vagyunk akár visszalépni is, és hajlandók vagyunk együttműködni is velük a kormányváltás érdekében. Hiteles jelöltek legyenek, ezek esélyes jelöltek legyenek, és természetesen az is, hogy a többi párt is lépjen vissza a javukra” – sorolta Hajnal Miklós szóvivő.

A pártok a választás napjáig bármikor visszaléptethetik jelöltjeiket, de az már most biztos: mindannyian önálló listát állítanak majd.