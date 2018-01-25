2018. január 25.,
csütörtök, Pál napja

Az ellenzéknek lehet igen kellemetlen az NVB határozata

Hír TV

2018. január 25., csütörtök 08:54, frissítve: csütörtök 09:13

Bárándy Gergely (MSZO) szerint a kormánypártok mindent megtettek, hogy elcsalják a választást (képünk illusztráció)

Bárándy Gergely (MSZO) szerint a kormánypártok mindent megtettek, hogy elcsalják a választást (képünk illusztráció)

Fotó: Balogh Dávid / Magyar Nemzet

Ellehetetlenítheti az ellenzéki pártok koordinált indulását a Nemzeti Választási Bizottság szerda esti határozata.

A testület úgy döntött, törölni kell egy párt országos listáját, ha a jelöltjei száma 27 alá csökken, vagy nem teljesíti a területi eloszlás követelményét.

A pártoknak ugyanis legalább kilenc megyében és a fővárosban kell jelöltet állítaniuk az országos listához.

A mostani döntéssel sokkal nehezebb az ellenzéki pártoknak egymás javára visszaléptetniük a jelöltjeiket, mert kockáztatják, hogy törlik a listájukat, és elveszítik az azzal járó kampánytámogatást.

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