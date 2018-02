A Momentum megoldást kínál azoknak, akiknek elegük van

A jelen technológiai vívmányait is felhasználó kampánynyitót tartott a Momentum. Az ellenzéki párt elnöke két helyen volt egyszerre, szegedi előadását ugyanis Budapesten hologram-előadásban követhették a jelenlévők. Fekete-Győr András azt mondta: kétmillió olyan ember van, akinek a korrupt kormányból éppen annyira elege van, mint a tehetetlen ellenzékből. Szerinte a Momentum nekik kínál megoldást.

„Itt állunk a választások előtt ötven nappal, és Orbán Viktor pártja a mérések szerint kétharmadot is szerezhet. Ki kell mondjuk, ebben a parlamenti ellenzéknek is felelőssége van. Az ellenzék is tehet arról, hogy most nem a kormányváltás, hanem a kétharmad megakadályozása a fő kérdés. Nyolc év alatt 11 milliárd forint állami támogatást kaptak. Ehhez képest mindig hasonló eséllyel futnak neki a választásnak” – hangoztatta Fekete-Győr András.