„A kampány betette a lábát a hálószobánkba”

Épp egy politikai krimit forgatott várandóssága utolsó szakaszában. Most pedig már a kis Lottit sétáltatva egy valós politikai krimi közepén érzi magát Hámori Gabriella.

Juhász Péter élettársa, az Örkény Színház művésznője most először szólal meg (és kizárólag a Hír TV Privátszféra című műsorában) az elmúlt hetek politikai támadásaival és egyes sajtótermékek írásaival szemben. Ezekben az Együtt elnökét asszonyveréssel és fogva tartással vádolták.

Hámori Gabriella elmondta, hogy már ő is kapott kutakodó tekinteteket. Volt, akinek a szemében sajnálatot is látott. Kapott olyan levelet, melyben azt írták: Jaj, Magának milyen kevés boldogság jutott! Válaszlevelében még a színésznő nyugtatta meg a levélírót, hogy semmi baj!

„Támogatom és nagyon felnézek Péterre! Arra, amit csinál! A legjózanabb ember, akivel valaha éltem! No drog, no alkohol! Ezt az embert szeretem, vállalom, akarom! Ami most Péterrel és velünk történik, azt a képet akarja összetörni, amit én látok. Amikor ott ül a kanapén Petivel mindhárom gyereke. A két nagyobb kezében pedig ott a mi közös Lottink, akit egyenesen imádnak. És most a kampány betette a szőrös lábát a hálószobánkba” – mondja a színésznő.

Gabriella szerint ez az időszak is túlélhető. De vajon milyen sérülésekkel? „A gyerekek mire fognak feleszmélni? Milyen híreket hallanak majd apáról vagy a családi háttérről?” – teszi fel kérdéseit Hámori Gabriella.

