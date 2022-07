Varga Judit: Végre a megoldásokról beszélgetünk

Kocsis Máté: A rezsicsökkentés mindenkinek az átlagfogyasztásig megmarad

A rezsicsökkentés továbbra is indulati téma a baloldalon. A rezsicsökkentést az Orbán-kormány vezette be és a baloldal volt az, amelyik sohasem támogatta. Most hirtelen úgy tűnik, fényt kaptak! Kocsis Mátét, a Fidesz-frakcióvezetőjét M. Dobos Marianne kérdezte Tusnádfürdőn.