KINCS: Jobbak a családban élők lelki egészségi mutatói

Semjén Zsolt: Az egyház helyzete örök

Tusványoson érték van! És, amikor értékről beszélünk, akkor kereszténységről is, keresztényértékekről is beszélünk, amely most már hosszú évek óta egy ütközőpont a politikai közéleti térben is. M. Dobos Marianne Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettest kérdezte Tusnádfürdőn.