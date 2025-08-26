Trump - Titkos levelezés Orbán és Trump között: Dühös üzenetek a magyar olajvezetékről + videó
Megosztás itt:
2025. augusztus 26., kedd 22:30
| Hír TV
Orbán Viktor drámai levélben fordult Donald Trumphoz a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt, és az amerikai elnök tűzforró válasza nem maradt el: „Nagyon mérges vagyok!” – írta kézzel, filccel. Mi áll a háttérben, és mit jelent ez Magyarország jövőjére? Kattints, hogy megtudd a részleteket.
Végre kimondta valaki – egy rangos francia diplomata – hogy az átlag Nyugat-európai polgár már ellenségesen viszonyul az ukrajnai háborúhoz. Hogyan lehet olyan háborús vagy válságpolitikai célokat képviselni, amelyek mögött nincsen meg a társadalmi támogatás?
Magyarország kormánya és az Európai Unió példaértékű együttműködésével 67 milliárd forint támogatja a fenntartható vízgazdálkodást – jelentette be Hubai Imre államtitkár Gödöllőn. A hazai agrárium elkötelezettségét méltatva új pályázatok indulnak szeptembertől, akár 200 millió forintos támogatással, hogy a gazdálkodók a klímaváltozás kihívásaira válaszolva fejleszthessék az öntözést és a vízmegtartást.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Csúcstalálkozó Alaszkában, majd csúcstalálkozó Washingtonban. Juhász András volt chicagói külgazdasági attasé adott részletes elemzést, majd adásunk második felében arról esett szó, hogy bizonyos celebek, miért érzik úgy, hogy mindenképpen meg kell szólalniuk a politikai témákban.