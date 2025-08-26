Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 26. Kedd Izsó napja
Jelenleg a TV-ben:

Trump

Következik:

Monitor 23:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Trump

Trump - Titkos levelezés Orbán és Trump között: Dühös üzenetek a magyar olajvezetékről + videó

2025. augusztus 26., kedd 22:30 | Hír TV

Orbán Viktor drámai levélben fordult Donald Trumphoz a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt, és az amerikai elnök tűzforró válasza nem maradt el: „Nagyon mérges vagyok!” – írta kézzel, filccel. Mi áll a háttérben, és mit jelent ez Magyarország jövőjére? Kattints, hogy megtudd a részleteket.

  • Trump - Titkos levelezés Orbán és Trump között: Dühös üzenetek a magyar olajvezetékről + videó

További híreink

A látható izmokért: megmondjuk, mennyi fekvőtámasz kell

Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa

Orbán Viktor édesapja Hatvanpusztáról: Nem gondoltam, hogy a fiamat támadják emiatt

Barátság kőolajvezeték: Szlovákia kemény üzenetet küldött Ukrajnának

5 gyönyörű magyar falu, ahová ősszel el kell menned, mert imádni fogod

Robbant a politikai bomba: Von der Leyen erre a posztra távozhat Brüsszelből

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Keddi sportműsor: folytatódik a US Open, visszavágók a BL-rájátszáskörben

Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében

További híreink

Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Sunyi pillanatok a kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa
2
Hamis húszezres bukkant fel Magyarország több területén
3
Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében
4
Botrány Budapesten: Karácsony ukrán színekbe öltöztette a Lánchidat, a Fidesz magyar zászlóval tiltakozik
5
Index: brutális szja-emelésre készülhet a Tisza Párt
6
Sokkoló kiszivárgás: Magyar Péterék brutális szja-emeléssel térítenék vissza a Bajnai-korszak rémálmát + videó
7
Sunyi pillanatok a Kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?
8
Az uniós forrásokról szólt Navracsics Tibor
9
Börtönnel fenyegetik azokat a hadköteleseket, akik illegálisan próbálnak kijutni Ukrajnából + videó
10
Háború Ukrajnában – Törökország kész biztonsági garanciákat nyújtani Ukrajnának a Fekete-tengeren + videó

Legfrissebb híreink

67 milliárd forintos összefogás a fenntartható vízgazdálkodásért: elismerés a magyar agráriumnak

67 milliárd forintos összefogás a fenntartható vízgazdálkodásért: elismerés a magyar agráriumnak

 Magyarország kormánya és az Európai Unió példaértékű együttműködésével 67 milliárd forint támogatja a fenntartható vízgazdálkodást – jelentette be Hubai Imre államtitkár Gödöllőn. A hazai agrárium elkötelezettségét méltatva új pályázatok indulnak szeptembertől, akár 200 millió forintos támogatással, hogy a gazdálkodók a klímaváltozás kihívásaira válaszolva fejleszthessék az öntözést és a vízmegtartást.

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Trump – Csúcstalálkozó békéért + videó

Trump – Csúcstalálkozó békéért + videó

 Csúcstalálkozó Alaszkában, majd csúcstalálkozó Washingtonban. Juhász András volt chicagói külgazdasági attasé adott részletes elemzést, majd adásunk második felében arról esett szó, hogy bizonyos celebek, miért érzik úgy, hogy mindenképpen meg kell szólalniuk a politikai témákban. 
Trump - Amerika új irányban

Trump - Amerika új irányban

 Trump új víziója lángra lobbantja Amerikát! Fedezd fel, milyen merész lépésekkel írhatja át a jövőt! Kattints, és tudd meg, mi vár ránk!
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!