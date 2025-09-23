Keresés

2025. 09. 24.
Trump

Trump – Ronald Reagan példája mutatja, hogyan lehet a hollywoodi hírnevet politikai tőkévé alakítani + videó

2025. szeptember 23., kedd 23:30 | HírTV

Az adásban Tóth Szabi rockzenész és Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet igazgatója volt a vendég. A műsort Jeszenszky Zsolt vezette.

  • Trump – Ronald Reagan példája mutatja, hogyan lehet a hollywoodi hírnevet politikai tőkévé alakítani + videó

A tartalomból:

 Színészek politikai pályán.

Az USA-ban erős a popkultúra és a politika kapcsolata.

A színészek és közszereplők népszerűségüket gyakran használják politikai tőkének.

Ronald Reagan példája mutatja, hogyan lehet a hollywoodi hírnevet politikai tőkévé alakítani.

 Tömegek gyűltek össze Glendale-ben, hogy részt vegyenek a konzervatív aktivista emlékünnepségén.

Trump leeresztette a vasfüggönyt, évente 33 millió forintot kér egy munkavállalói vízumért.

Az amerikai migrációs politika túlmutat a nemzeti kereteken, regionális és globális hatásokat vált ki.

 

Teljes adás:

