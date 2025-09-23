Trump – Ronald Reagan példája mutatja, hogyan lehet a hollywoodi hírnevet politikai tőkévé alakítani + videó

A tartalomból:
Színészek politikai pályán.
Az USA-ban erős a popkultúra és a politika kapcsolata.
A színészek és közszereplők népszerűségüket gyakran használják politikai tőkének.
Ronald Reagan példája mutatja, hogyan lehet a hollywoodi hírnevet politikai tőkévé alakítani.
Tömegek gyűltek össze Glendale-ben, hogy részt vegyenek a konzervatív aktivista emlékünnepségén.
Trump leeresztette a vasfüggönyt, évente 33 millió forintot kér egy munkavállalói vízumért.
Az amerikai migrációs politika túlmutat a nemzeti kereteken, regionális és globális hatásokat vált ki.
