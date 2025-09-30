Trump – Nobel-békedíjra terjesztenék fel Donald Trumpot + videó

Megosztás itt:

A tartalomból:

Trump az ENSZ-ben megtartott beszédében kétségbe vonta a szervezet célját.

Trump szerint az ENSZ segített az Egyesült Államokba bejutni vágyó menedékkérőknek.

Trump beszédét az ENSZ-ben egy meghibásodott mozgólépcső és súgógép akadályozta.

Trump szerint a klímaváltozás a világon valaha elkövetett legnagyobb csalás.

Trump: védeni kell Amerikát és a nemzetállamokat, támadni a multilateralizmust és a globalizmust.

Nobel-békedíjra terjesztenék fel Donald Trumpot.

Erdogan sokmilliós szerződéseket köthet Trumppal.

Kiss Rajmund: Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat.

Trump újabb csodafegyvert adhat Ukrajnának, Moszkvát is lőhetik vele.

