Trump

Trump – Nobel-békedíjra terjesztenék fel Donald Trumpot + videó

2025. szeptember 30., kedd 23:30 | HírTV

Az adásban Magyarics Tamás Amerika-szakértő és Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője volt a vendég. A műsort Jeszenszky Zsolt vezette.

  Trump – Nobel-békedíjra terjesztenék fel Donald Trumpot + videó

A tartalomból:

Trump az ENSZ-ben megtartott beszédében kétségbe vonta a szervezet célját.

Trump szerint az ENSZ segített az Egyesült Államokba bejutni vágyó menedékkérőknek.

Trump beszédét az ENSZ-ben egy meghibásodott mozgólépcső és súgógép akadályozta.

Trump szerint a klímaváltozás a világon valaha elkövetett legnagyobb csalás.

Trump: védeni kell Amerikát és a nemzetállamokat, támadni a multilateralizmust és a globalizmust.

Nobel-békedíjra terjesztenék fel Donald Trumpot.

Erdogan sokmilliós szerződéseket köthet Trumppal.

Kiss Rajmund: Donald Trump megérdemelné a Nobel-békedíjat.

Trump újabb csodafegyvert adhat Ukrajnának, Moszkvát is lőhetik vele.

 

Teljes adás:

Megszólalt a rendőrség Kaszás Nikolett halálával kapcsolatban

Ruszin-Szendi Romulusz fenyegetőzésbe kezdett, kiakadt Magyar Péter bejegyzése után + videó

Katasztrófa küszöbén? - Zelenszkij bejelentette, hogy válaszlépés jön az állítólagos magyar drónok ellen

