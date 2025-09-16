Trump - Meggyilkolták Charlie Kirk amerikai jobboldali vezetőt, ami mindent megváltoztathat + videó

A migráció kontrollálása Hollandia egyik legnagyobb gondja, és sürgetőbb, mint valaha volt - jelentette ki Vilmos Sándor holland király kedden az új parlamenti ülésszak megnyitása alkalmából Hágában elmondott trónbeszédében.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Vajon politikai zseni, aki újraírja a játékszabályokat, vagy egy megfékezhetetlen erő, amely káoszt szít? Ma esti műsorunkban a mélyére ásunk, boncolgatjuk Trump legfrissebb húzásait, a választási esélyeit és azt, hogy miért nem tudja senki levenni róla a szemét. Kapcsoljanak be, mert a Trump-show most kezdődik, és garantáltan nem lesz unalmas!
Trump átvette Washington rendőrségét, és a Nemzeti Gárdát is bevetette – de vajon mi a célja? Friss infók szerint a bűnözés csökken, de a háttérben politikai játszma zajlik. Kattints, és tudd meg, mit titkol a Fehér Ház!
Orbán Viktor drámai levélben fordult Donald Trumphoz a Barátság kőolajvezeték elleni támadások miatt, és az amerikai elnök tűzforró válasza nem maradt el: „Nagyon mérges vagyok!” – írta kézzel, filccel. Mi áll a háttérben, és mit jelent ez Magyarország jövőjére? Kattints, hogy megtudd a részleteket.