Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 13. Szerda Ipoly napja
Jelenleg a TV-ben:

Monitor

Következik:

Hazahúzó 01:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Trump

Trump – Jim Robb: Magyarország megőrizte a nemzeti identitását + videó

2025. augusztus 12., kedd 23:30 | HírTV

Az adás vendége Michael Shellenberger amerikai író, újságíró és Jim Robb, a NumbersUSA alelnöke volt. A műsort Jeszenszky Zsolt vezette.

  • Trump – Jim Robb: Magyarország megőrizte a nemzeti identitását + videó

A tartalomból:

Egy radikális baloldali útja a logika mentén a jobboldal felé.

A baloldali őrület gyökerei.

Káosz: a hit és az értelem háborúja.

Kontroll és cenzúra a baloldali Amerikában.

A környezetvédelem, mint politikai fegyver.

Jim Robb: Magyarország egy elragadó ország.

Jim Robb: Magyarország megőrizte a nemzeti identitását.

Jim Robb: az amerikai és az európai migráció más, de sok a közös vonás, így például Amerikában az illegális bevándorlók többsége keresztény.

Az adófizetők fedezik a migráció árát.

 

Teljes adás:

 

További híreink

Autósok, figyelem! Már ilyen apróságokért is súlyos pénzbírságot kaphat

Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúlozni + videó

Ez okozhatta Hajdu Steve 25 éven át tartó házasságának a végét

Botrány készülőben: kifakadt a Real Madrid, hivatalos panaszt tettek a Barcelona miatt

Megvan a névsor: ők lesznek a Sztárban Sztár All Stars versenyzői

Elfeledett kincs ez a jól termő finomság, mégis kevesen ismerik

Férj lett a szókimondó gengszter rapperből

Elküldi válogatott csatárát a Diósgyőr

Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

További híreink

Az európai hatalmak és Ukrajna az amerikai-orosz tűzszüneti tervre egy ellenjavaslattal válaszoltak

Döbbenetes vádak: Magyar Péter ezúttal azt állította, hogy vízvezeték-szerelőket engedtek be egy szülésre + videó

Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Trump-Putyin titkos alku Alaszkában: Ukrajna kincsei orosz kézbe kerülnek?
2
Vezércikk – Az amerikai elnök kikérte Orbán Viktor véleményét az orosz-ukrán konfliktus rendezése kapcsán+ videó
3
Ezúttal a Sziget fesztivál résztvevőit uszította Orbán Viktor ellen a Magyarországról három évre kitiltott Kneecap + videó
4
Botrányos adatok az ukrán menekültekről
5
Tusk hoppon marad - Trump-Putyin csúcstalálkozó után Nawrocki ül asztalhoz Trumppal
6
Orbán Viktor a Patrióta Extrában: Nem érdemes az embernek a saját jelentőségét eltúlozni + videó
7
Kisebbfajta droghálózat bukott le Kőbányán
8
Komment – Magyar vétó az unióban + videó
9
Monitor – Orbán Viktor megvétózta az ukránpárti nyilatkozatot Trump és Putyin közelgő találkozója kapcsán + videó
10
Breaking! Dopeman a teljes magyar sajtót megtréfálta

Legfrissebb híreink

Dosszié - Korrupció a baloldalon

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

Trump - Amerika új irányban

Trump - Amerika új irányban

 Trump új víziója lángra lobbantja Amerikát! Fedezd fel, milyen merész lépésekkel írhatja át a jövőt! Kattints, és tudd meg, mi vár ránk!
Trump – Orange man bad! + videó

Trump – Orange man bad! + videó

 Az adásban vendég volt: Kiss Rajmund, az MCC Diplomáciai Műhelyének vezetője és Szabó Róbert, a Szabó Imre Fodrászat ügyvezető tulajdonosa. A műsort Jeszenszky Zsolt vezette.
@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!