Trump – Jim Robb: Magyarország megőrizte a nemzeti identitását + videó

A tartalomból:
Egy radikális baloldali útja a logika mentén a jobboldal felé.
A baloldali őrület gyökerei.
Káosz: a hit és az értelem háborúja.
Kontroll és cenzúra a baloldali Amerikában.
A környezetvédelem, mint politikai fegyver.
Jim Robb: Magyarország egy elragadó ország.
Jim Robb: Magyarország megőrizte a nemzeti identitását.
Jim Robb: az amerikai és az európai migráció más, de sok a közös vonás, így például Amerikában az illegális bevándorlók többsége keresztény.
Az adófizetők fedezik a migráció árát.
Teljes adás: