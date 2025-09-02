Trump - Donald Trump harca a bűnözés ellen + videó

Megosztás itt:

Donald Trump újra a bűnözés elleni harc élére állt: augusztusban átvette a washingtoni rendőrség irányítását, és 2000 Nemzeti Gárdistát küldött az utcákra, hogy „megtisztítsa” a fővárost. A Fehér Ház szerint a lépés csodát tett: 13 nap alatt 550 letartóztatás, 91 illegális fegyver lefoglalása, és egy hétig egyetlen gyilkosság sem történt D.C.-ben. Az adatok szerint a rablások és autólopások 40%-kal csökkentek, de a betörések és fegyveres támadások nőttek.

Trump azt ígéri, Chicago és New York következik, de a kritikusok szerint ez csak politikai show. A demokrata vezetésű városok vezetői tiltakoznak, mondván, a bűnözés már 2023 óta csökken, és Trump csak félelmet kelt. Ráadásul a Nemzeti Gárda fegyveres jelenléte és a fegyverlefoglalások ellentmondanak Trump fegyvertartást támogató politikájának. Exkluzív infónk: a háttérben egy átfogó bűnözési törvény készül, amit Trump a republikánusokkal közösen dolgoz ki, de a részletek még homályosak.