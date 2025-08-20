Keresés

Trump

Trump – Csúcstalálkozó békéért + videó

2025. augusztus 20., szerda 07:34 | HírTV

Csúcstalálkozó Alaszkában, majd csúcstalálkozó Washingtonban. Juhász András volt chicagói külgazdasági attasé adott részletes elemzést, majd adásunk második felében arról esett szó, hogy bizonyos celebek, miért érzik úgy, hogy mindenképpen meg kell szólalniuk a politikai témákban. 

  Trump – Csúcstalálkozó békéért + videó

Súlyos bírság járhat érte – mutatjuk, mikor kell indexelni a körforgalomban

Likvidálták az egyik leghíresebb izraeli túsz elrablóját

Akiknek sosem csal a megérzése: ezeknek a csillagjegyeknek félelmetesen jó az intuíciója

A Qarabag edzője reagált Robbie Keane vádjaira a budapesti BL-mérkőzés után

Szegedi Erika: Hat bolygó együttállása hozza meg a szerelmet ennek a három csillagjegynek

Itt a játék vége, a magyar baloldal is elismerte Zelenszkij vereségét

Vezércikk – Óriási szerepe lehet hazánknak a békefolyamatban + videó

Gyász: elhunyt a Kozármisleny tulajdonosa, Feleki Attila

Háborús készültségbe lép Németország

Háborús készültségbe lép Németország

Orbán Viktorról szóló hatalmas hazugsággal kábította híveit Magyar Péter

Óriási elismerés érte Kerkez Milost

Munkában az operatív törzs

Munkában az operatív törzs

 Reggel 7 órakor megkezdte működését az augusztus 20-ai nemzeti ünnep biztonságos lebonyolításáért felelős operatív törzs - közölte a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár szerdán a Facebook-oldalán.

